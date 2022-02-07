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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الاثنين 7-2-2022

عملات عربية
عملات عربية

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 7 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:
 

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أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأثنين

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وزيرة التخطيط تبحث تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والمشاركة في cop27

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:
 

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.7693 جنيه و 52.0761 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و 4.1955 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و 4.2853 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه 41.7507 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8842 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و 4.3029 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و 22.2222 جنيه للبيع.

 

العملات العربية البنك الأهلى المصرى الدرهم الاماراتى الدينار البحريني الريال العمانى الريال القطرى

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