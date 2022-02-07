أسعار صرف العملات العربية اليوم الاثنين 7-2-2022

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 7 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات العربية اليوم:
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدينار الكويتي للشراء 49.7693 جنيه و 52.0761 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 4.1825 جنيه و 4.1955 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و 4.2853 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه 41.7507 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 39.6954 جنيه و 40.8842 جنيه للبيع.
وسجل الريال القطري للشراء 4.0103 جنيه و 4.3029 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و 22.2222 جنيه للبيع.