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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع بين بايدن والمستشار الألماني لتشكيل جبهة موحدة ضد روسيا

الرئيس الأمريكي والمستشار
الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني

يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، في البيت الأبيض الأزمة الأوكرانية، بعد حشد روسيا الآلاف من قواتها على حدود كييف.

 

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، يعتزم بايدن وشولتز التأكيد على وحدتهما في معارضة أي عدوان روسي ضد أوكرانيا عندما يجتمعان في البيت الأبيض اليوم الاثنين، وسط تحذيرات أمريكية من احتمال حدوث غزو روسي في غضون أيام أو أسابيع.

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وتعرض شولتز لانتقادات شديدة في الداخل والخارج لتعامله غير الصارم والكافي في الأزمة، لكنه استخدم نبرة أكثر حدة قبل مغادرته البلاد، حيث أخبر محطة ARD"" أنه منفتح على نشر المزيد من القوات في ليتوانيا لدعم الجناح الشرقي لحلف الناتو، مشددًا على أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا تدخلت في أوكرانيا.

 

ومن المقرر أن يزور المستشار الألماني كل من أوكرانيا وروسيا الأسبوع المقبل، بعد اجتماعات هذا الأسبوع مع رئيس المجلس الأوروبي ورؤساء دول البلطيق في محاولة دبلوماسية تهدف إلى تجنب غزو موسكو لأوكرانيا.

 

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس بايدن مع المستشار الألماني "حزمة مهمة" من العقوبات التي يمكن أن يفرضوها ضد روسيا في حال غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك وقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.

وتعد الزيارة الرسمية لشولتز إلى واشنطن، وهي الأولى للمستشار الألماني إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه في نهاية عام 2021.

 

وفي اتصال مع الصحفيين، قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن الزعيمين سيناقشان "مخاوفهما المشتركة" بشأن التصعيد العسكري الروسي على طول الحدود الأوكرانية.

كما سيؤكدان التزامهما المشترك على حد سواء بشأن الجهود الدبلوماسية لتشجيع روسيا على خفض التوترات وكذلك تلك المكرسة لضمان الردع في مواجهة المزيد من العدوان الروسي".

الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشار الألماني أولاف شولتز الازمة الاوكرانية روسيا

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