مكافأة إجادة للاعبي زمالك 2003 بعد الفوز على الأهلي

قرر عصام مرعي مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك ، وتامر عبد الحميد نائب مدير القطاع ، صرف مكافأة إجادة فورية لفريق الكرة بالنادي مواليد 2003 ، عقب الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء ، بالجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك: أحمد عبدالرحيم ايشو ، محيي جمعة وعبدالله محمد.

وسيطر الزمالك على معظم أحداث اللقاء سواء الشوط الأول أو الثاني ، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة محققة كادت أن تزيد الحصيلة التهديفية للأبيض.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2003 : حسين ياسر المحمدي مديرا فنيا ، أحمد رزق مدربا عاما ، رامي حسن مدربا، حسني مسعد مدرب حراس مرمى ، محمود عادل حمودي إداريا، حسن شعير طبيبا، محمد أحمد رشاد أخصائى علاج طبيعى وسيد جاد مهمات.

وشهد اللقاء اليوم، حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والكابتن محمد حلمي رئيس قطاعات الكرة بالقلعة البيضاء والكابتن أحمد عبد الحليم والكابتن طارق يحيي ، والكابتن عصام مرعي مدير قطاع الناشئين بالنادي والكابتن أيمن طاهر المدير الفنى لمدربي حراس المرمي بالقطاعات، والكابتن تامر عبد الحميد نائب مدير القطاع ، والكابتن شكري حسن المدير الإداري لقطاع الناشئين.

كما تابع اللقاء محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب