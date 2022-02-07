إطلاق مايكروسوفت ''Surface Pro 8'' رسمياً في مصر| تفاصيل

أعلنت مايكروسوفت رسمياً عن طرح جهاز ''Surface Pro 8'' المخصص لاستخدامات بيئة الأعمال عبر مختلف القطاعات في مصر، الذى يأتي بتصميم مميز، يعزز الإنتاجية والابتكار، وضمان الحفاظ على سلامة وأمن جميع المستخدمين.

قالت فين موريس الرئيسة التنفيذية لمجموعة Surface لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا: "مرّت جميع القطاعات بظروف استثنائية وتغيرات كبيرة في بيئة الأعمال، لذلك قامت مايكروسوفت بتصميم ابتكارات و تقنيات جهاز ''Surface Pro 8''الجديد لتمكين القوى العاملة من التغلب على التحديات المتغيرة، وتعزيز تجاربهم ورفع مستوى انتاجيتهم.

وأضافت موريس في حديثها قائلةً: "تشهد مصر نمواً متسارعاً في التحول الرقمي، لذلك فإن جهاز ''Surface Pro 8'' يعتبر داعماً مهماً في هذه الرحلة لتغطية أكبر قدر ممكن لحالات الاستخدام المؤسساتي في مختلف القطاعات، حيث يعمل جهاز = ''Surface Pro 8''بشكل يتكامل مع نظام Windows 11''" بما يضمن تعزيز سُبل التعاون بين الموظفين بمستوى عالٍ من الأمان ".

أوضح الجهاز الجديد المتوافق والمتكامل مع نظام Windows 11 مدى التزام مايكروسوفت بتصميم تكنولوجيا تركز على الإنتاجية والابتكار".

كما أطلقت مايكروسوفت ''Ocean Plastic Mouse'' وهو ماوس من بلاستيك المحيطات المُعاد تدويره من النفايات البلاستيكية، تماشياً مع تقديم أجهزة وحزم قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% بحلول عام 2030 ، والماوس الجديد مصنوع من 20% من بلاستيك المحيط المعاد تدويره، وصندوق التغليف الخاص بالماوس يمكن إعادة تدوير عبوته بنسبة 100%، فهو صديق للبيئة ومصنوع بدون مواد بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة فقط.

يمتاز جهاز "Surface Pro 8" بتصميم جمالي رائع مع قوة الأداء، بوزن خفيف جداً ويجمع بين إمكانيات جهازين في جهاز واحد، بمعالجات الجيل الحادي عشر من انتل كور Intel®️ Core.

يقدم "Surface Pro 8" تجربة فريدة بمرونة الكتابة خلال وضعية الكمبيوتر المحمول، وكذلك القدرة على عرض شاشات متعددة في وضع سطح المكتب، فضلًا عن قابلية التوقيع على العقود من خلال استخدام قلم ''Slim Pen 2'' عبر شاشة تأخذ وضعية الكمبيوتر اللوحي، مع ميزة الإتصالات عالية الدقة بدءًا من ''Wi-Fi 6'' وصولًا إلى شبكة ''LTE''.