عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إطلاق مايكروسوفت ''Surface Pro 8'' رسمياً في مصر| تفاصيل

إطلاق مايكروسوفت
إطلاق مايكروسوفت ''Surface Pro 8''' رسمياً فى مصر

أعلنت مايكروسوفت رسمياً عن طرح جهاز ''Surface Pro 8'' المخصص لاستخدامات بيئة الأعمال عبر مختلف القطاعات في مصر، الذى يأتي بتصميم مميز، يعزز الإنتاجية والابتكار، وضمان الحفاظ على سلامة وأمن جميع المستخدمين.

قالت فين موريس الرئيسة التنفيذية لمجموعة  Surface لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا: "مرّت جميع القطاعات بظروف استثنائية وتغيرات كبيرة  في بيئة الأعمال، لذلك قامت مايكروسوفت بتصميم ابتكارات و تقنيات جهاز   ''Surface Pro 8''الجديد لتمكين القوى العاملة من التغلب على التحديات المتغيرة، وتعزيز تجاربهم ورفع مستوى انتاجيتهم.

وأضافت موريس في حديثها قائلةً: "تشهد مصر نمواً متسارعاً في التحول الرقمي، لذلك فإن جهاز    ''Surface Pro 8''  يعتبر داعماً مهماً في هذه الرحلة لتغطية أكبر قدر ممكن لحالات الاستخدام المؤسساتي في مختلف القطاعات، حيث يعمل جهاز = ''Surface Pro 8''بشكل يتكامل مع نظام Windows 11''" بما يضمن تعزيز سُبل التعاون بين الموظفين بمستوى عالٍ من الأمان ".

أوضح الجهاز الجديد المتوافق والمتكامل مع نظام Windows 11 مدى التزام مايكروسوفت بتصميم تكنولوجيا تركز على الإنتاجية والابتكار".

كما أطلقت مايكروسوفت ''Ocean Plastic Mouse'' وهو ماوس من بلاستيك المحيطات المُعاد تدويره من النفايات البلاستيكية، تماشياً مع تقديم أجهزة وحزم قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% بحلول عام 2030 ، والماوس الجديد مصنوع من 20% من بلاستيك المحيط المعاد تدويره، وصندوق التغليف الخاص بالماوس يمكن إعادة تدوير عبوته بنسبة 100%، فهو صديق للبيئة ومصنوع بدون مواد بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة فقط.

يمتاز جهاز "Surface Pro 8" بتصميم جمالي رائع مع قوة الأداء، بوزن خفيف جداً ويجمع بين إمكانيات جهازين في جهاز واحد، بمعالجات الجيل الحادي عشر من انتل كور Intel®️ Core.

يقدم "Surface Pro 8" تجربة فريدة بمرونة الكتابة خلال وضعية الكمبيوتر المحمول، وكذلك القدرة على عرض شاشات متعددة في وضع سطح المكتب، فضلًا عن قابلية التوقيع على العقود من خلال استخدام قلم ''Slim Pen 2'' عبر شاشة تأخذ وضعية الكمبيوتر اللوحي، مع ميزة الإتصالات عالية الدقة بدءًا من ''Wi-Fi 6'' وصولًا إلى شبكة ''LTE''.

Surface Pro 8 مايكروسوفت Surface Windows 11 Ocean Plastic Mouse

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|خاصية جديدة في “ميتافيرس” لحماية المستخدمين من التحرش الجنسي.. وعملاق جديد من وان بلس

أخبار التكنولوجيا|زوكربيرج يحذر من إغلاق فيسبوك وإنستجرام في أوروبا.. وريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق Realme C35

أخبار التكنولوجيا|آبل تستعد للكشف عن أرخص هاتف آيفون في مارس.. وتسريبات مصورة تكشف تصميم ومواصفات عملاق فيفو vivo NEX 5

أخبار التكنولوجيا|آبل تفتتح أول أكاديمية للمطورين النساء في السعودية.. وسناب شات تحقق أرباحًا ضخمة

أخبار التكنولوجيا|تويتر يختبر ميزة مذهلة طال انتظارها لسنوات.. وجوجل تعتزم تغيير إستراتيجية خدمة الألعاب Stadia

أخبار التكنولوجيا| شركة إسرائيلية تخترق هواتف آيفون.. تحديث جديد لـ واتساب يجلب ميزة عظيمة للرد على الرسائل

أخبار التكنولوجيا|الآلاف من مستخدمي فيسبوك يغادرون المنصة.. وفايرفوكس يطلق ميزة لإيقاف تتبع مستخدميه

أخبار التكنولوجيا| موتورولا تكشف عن هاتف مميز بقلم إلكتروني ينافس أجهزة سامسونج.. مواصفات ساعة جوجل الذكية Pixel Watch

ترشيحاتنا

"أرسم وأكتب هيروغليفي" أول فعاليات الإجازة للمتحف القومي للحضارة

ولي عهد الفجيرة يكرم محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات باتحاد التايكوندو الدولي

مجلس السيادة السوداني: لابد من فرض هيبة الدولة ووضع حد للانفلات الأمني

مصدر بالأهلي يكشف أسباب عدم سفر الدوليين للإمارات بطائرة خاصة

هل مريض سلس البول يدخل في حديث النبي لا يستبرئ من بوله؟.. الإفتاء تجيب

إنقاذ الطريق الإقليمي بالقليوبية من كارثة محققة عقب انقلاب سيارة "مواد ملتهبة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

تعرف على عقوبة فنانة شهيرة بعد نشر فيديوهات إباحية .. تفاصيل

جنسية جديدة لـ هانى شاكر.. تعرف عليها

نيبالية الجنسية.. مطربة "مسرح شباب العالم" تستعد لتصوير أغنية جديدة بمصر| شاهد

ميتا فيرس تعتذر لفتاة تعرضت لاغتصاب من 3 شخصيات على موقعها |تفاصيل

نطق كلمة واحدة قبل الوفاة.. لماذا تم تشريح جثة الطفل ريان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

بعد خطفه الأنظار فى البحث عن علا ..هل أحمد نجل طارق نور؟

كنتوا رجالة وشرفتونا.. رسائل تحفيزية لمنتخب مصر.. وكأس العالم حلم المصريين

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

فيديو

محمد رمضان يطرح أغنية “باى باى ثانوية”.. فيديو

بتر ساقه.. تهديدات جديدة لأسرة الطفل فواز القطيفان

طلق كريمة مختار لسبب غريب .. معلومات لأول مرة عن نور الدمرداش

إدعيلها .. شاهد رد مبروك عطية على رجل تسبب في وفاة والدته

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ