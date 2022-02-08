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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكبة النية اللبنانية.. أطيب الوصفات

الكبة النية البنانية
الكبة النية البنانية

الكبة النية اللبنانية، تعتبر هذه الوجبة من أشهر وأشهي الوجبات اللبنانية لذلك تقدم الشيف شيماء رفعت طريقة عمل الكبة النية اللبنانية المحببة لدى مواطنين الوطن العربي جميعا .

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أكلات سوريا.. طريقة عمل فتة الكبيبة

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لبنان.. طريقة تحضير كبة البطاطس بالبرغل

طريقة عمل الكبة النية اللبنانية


المقادير:
400 غ لحم مفروم
3 كوب برغل ناعم
نصف كوب جوز مفروم
2 ملعقة كبيرة دبس فليفلة
ملعقة كبيرة دبس رمان
نصف ملعقة صغيرة فلفل احمر ناعم
ملح حسب الرغبة


طريقة التحضير:


يغسل البرغل وينقع بماء فاتر ويصفى ثم يضاف الى اللحم المفروم
يضاف الملح والفلفل ودبس الفليفلة ودبس الرمان والجوز الى اللحم
يدعك الخليط جيدا ويعجن حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة
يمكن مد العجينة في طبق التقديم ويمكن تشكيلها كأقراص طولية أو كرات دائرية حسب الرغبة
تقدم مع زيت الزيتون ودبس الرمان

معلومة :

تعتبر الكبة النية من الاطباق المفضلة في بلاد الشام الا انها لا تعتبر من الاطباق المنتشرة في العراق وبلاد المغرب العربي على اعتبار انها مكونة من اللحم النيئ الذي لا يدخل كثيرا في العادات الغذائية لسكان تلك المناطق.

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