إيران: سنصبح من أكبر مصدري الأسلحة في العالم بعد رفع العقوبات

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني قوله إنه في حال تم رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، فإنها ستصبح "أحد أكبر مصدري الأسلحة في العالم".

وقال باقري:"حققت طهران اليوم الاكتفاء الذاتي في مجال السلاح. مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، والطائرات بدون طيار المتطورة والمتعددة الاستخدامات، والقوة البحرية المكتفية ذاتيا، وتصميم الطائرات ومجموعة كاملة من المعدات، لم نعد بحاجة إلى مساعدة من الآخرين".

وتابع باقري أن التهديدات أصبحت بعيدة الآن عن إيران، مشدداً على أن أي اعتداء على إيران سيكون الرد عليه حازما.