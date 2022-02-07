عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طارق شوقي : ربع عدد سكان مصر داخل منظومة التعليم قبل الجامعي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى اللقاء الوزارى رفيع المستوى، حول المشاورات الوطنية الموسعة، بشأن إعداد الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027

يأتي ذلك فى إطار المشاورات المستمرة لوضع أولويات التعاون الإنمائي وتوطيد أواصر التعاون المثمر والبناء، والذي يجري إعداده من خلال وزارة التعاون الدولى، تمثيلًا عن  الحكومة المصرية بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر 

وفي إطار ختام  مراحل المشاورات الوطنية، استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتائج ومخرجات مراحل المشاورات المختلفة، وكيفية دمج كافة أولويات ومرئيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضمن مسودة الإطار الإستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة.
 

txt

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

txt

بعد الاعتداء عليها لمنعها الغش.. وزير التعليم يكرم معلمة الدقهلية


ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى على الجهد المبذول، مشيرًا إلى أن ورش العمل المنعقدة لإعداد الإطار الاستراتيجى، أكدت على ضمان العدالة فى التعليم بين جميع الطلاب، وأهمية رأس المال البشري الذي يعد أولوية كبري، حيث إن كل ثمار التربية تعتمد علي ما نستطيع تحقيقه لأبنائنا داخل المنظومة التعليمية، موضحًا أن لدينا 25 مليون طالب أي ما يعادل ربع عدد السكان داخل منظومة التعليم قبل الجامعي، وهم الذين سيقودون مصر خلال السنوات القادمة.

كما أكد علي ضرورة الاهتمام برأس المال البشري بجانب المال البشري بجانب الجودة والإتاحة وربط التعليم الفني بسوق العمل، مع تعزيز ثقافة التعلم والابتكار، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بهذه القضية من المنظور الإعلامي والتعليمي حيث إننا نحتاج إلى تغيير النظرة المجتمعية عن التعليم لتقوم علي الاعتماد وليس المهارات والنتائج.

حضر الاجتماع وزراء التموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والرى والسياحة والآثار والتنمية المحلية والشباب والرياضة، ورئيس المجلس  القومى لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومى للمرأة.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق خارطة الطريق في شهر مايو 2021 والمشاورات الوطنية الموسعة وورش العمل الفنية المتعمقة التي أثمرت عن العديد من الرؤي الهامة فيما يتعلق بمجالات التعاون مع الأمم المتحدة، حيث تضمنت مراحل المشاروات الوطنية مشاورات التحليل القطري المشترك للأمم المتحدة، والاجتماع  التشاوري الوطني، وورشة العمل المشتركة لتحديد الأولويات الإستراتيجية، ومراحل التنسيق الوطني المشترك من أجل رصد وبناء مصفوفة الأولويات الإستراتيجية والقطاعية للدولة، وورش العمل الفنية المتعمقة والتى رصدت أهم الملاحظات علي الإطار العام المبدئي لنظرية التغيير وإطار النتائج اللذان تم تطويرها من خلال الأمم المتحدة، وفقًا للأولويات القطاعية والإستراتيجية للدولة المصرية والمحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق" والمبادرات الرئاسية القومية، ومراجعة الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية فى الفترة من 2023-2027 ومصفوفة النتائج ذات الصلة.

5BAE6F01-5127-493F-A9B8-11BC8396FDC0
5BAE6F01-5127-493F-A9B8-11BC8396FDC0
268581E7-59CE-4B63-8E4F-D5FCB869A231
268581E7-59CE-4B63-8E4F-D5FCB869A231
BED14901-2CC4-48B9-ACB0-0B96CF319714
BED14901-2CC4-48B9-ACB0-0B96CF319714
EA3D2E3A-3B18-4AD2-9587-15FB53990AE6
EA3D2E3A-3B18-4AD2-9587-15FB53990AE6
6B25197D-49D0-41E5-83BE-AE2133562FB2
6B25197D-49D0-41E5-83BE-AE2133562FB2
452C7BF9-073F-439C-815B-00B4D710B6A3
452C7BF9-073F-439C-815B-00B4D710B6A3
وزير التربية والتعليم طارق شوقي

ترشيحاتنا

أبو جبل: محمد صلاح قالي ماني هيشوط يمين..فيديو

أنا مش ساحر.. أبو جبل عن زجاجة المياه: الحضري صاحب الفكرة..فيديو

إلغاء الاتفاق مع بيسيرو.. استمرار إيجوافوين مديرا فنيا لمنتخب نيجيريا

أحمد موسى: جيبوتي تتحكم في مكان حيوي واستراتيجي يجعل منها دولة مهمة|شاهد

غدا.. تشييع جنازة شقيق عمر خيرت بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة

أبو جبل يفاجىء عمرو أديب على الهواء..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وارتفاع في درجات الحرارة

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

موسيماني: لن أغامر باللاعبين الدوليين أمام بالميراس.. وأسعى لأكون أسطورة بالأهلي

سماع دوي انفجار قوي بالقرب من تل أبيب

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

بحثًا عن نهائي مونديال الأندية.. موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبهر الجماهير.. الساحر بيتر بومبو يحكي تفاصيل حبه لألعاب الخداع |فيديو

دعوة بريطانية لزيارة مصر.. ذا ويك: 2022 عام مليء بالمفاجآت لزوار القاهرة

أضرار عدم الاستحمام بعد الرياضة.. أيهما أفضل بالماء البارد أم الساخن؟

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

فيديو

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

مات حزنا .. وفاة مهندس بورسعيدي بعد خسارة المنتخب من السنغال

محمد رمضان يطرح أغنية “باى باى ثانوية”.. فيديو

بتر ساقه.. تهديدات جديدة لأسرة الطفل فواز القطيفان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ