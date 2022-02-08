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رئيس التحرير
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تعليم

التعليم تنظم ورشة عمل لتفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تنظم وزارة التربية والتعليم ورشة عمل بدءا من اليوم، الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022، يقوم بها مدير إدارة التدريب، لتنفيذ برنامج "تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر"، الذي يستهدف مديري المدارس الابتدائية.

 ويتم تنفيذ برنامج "تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر" في الفترة من 9 إلى 17   فبراير  2022.

 ويستهدف برنامج "تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر"، مديري المدارس الابتدائية ومدير المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى وضع آليات تنفيذ الحقائب التدريبية لمعلمي المواد الدراسية للصف الرابع الابتدائي بالتعاون مع موجه أول المادة على مستوى الإدارة، والاتفاق مع مديري عموم المواد الدراسية التعليمية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت بديوان عام الوزارة، اجتماعًا مع  مديري عموم المواد الدراسية، ومديري إدارات التدريب بالمديريات، لعرض خطة تنفيذ برنامج "تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر" الذي يستهدف مديري المدارس الابتدائية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق مع مديري عموم المواد الدراسية على وضع آليات تنفيذ الحقائب التدريبية لمعلمي المواد الدراسية لمعلمي الصف الرابع الابتدائي على منهجية وفلسفة المناهج الجديدة باستخدام أمثلة من المناهج؛ ليتم تطبيقها على منهج الفصل الدراسي الثاني على أن تتم التدريبات خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام.

ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، التحية والشكر لمديري عموم تنمية المواد الدراسية، ومركز تطوير المناهج، والأكاديمية  المهنية للمعلمين، ومديري التدريب على الإنجاز الذى تم فى وحدات التدريب، والتدريب على رأس العمل فى العام 2021، والانتهاء من الحقائب التدريبية، دون أن تتحمل وزارة التربية والتعليم أية نفقات، مشيرًا إلى أن فلسفة التدريب على رأس العمل تهدف إلى إكساب المهارات، وتقوم على فكرة أن المدرسة هي وحدة التطوير.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم تكليف بعض من مديري إدارات التدريب بالمديريات التعليمية بوضع الحقيبة التدريبية الخاصة بالقيم واحترام الآخر بالشراكة مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومركز تطوير المناهج، والذى نتج عنه عمل متميز ينم عن التكاتف بين جميع أعضاء المنظومة، قائلًا إن التدريب يكون على فلسفة المناهج الجديدة، والسلوكيات المهنية لمديري المدارس الابتدائية والمهارات الإدارية الحديثة والامتياز الإداري وتطوير الذات.

كما استعرض نائب وزير التربية والتعليم إنجازات التدريب بالإدارات التعليمية ووحدات التدريب بالمدارس، وجاءت الإنجازات كالتالي:

  • تم استهداف 20283 معلمًا على برنامج السلوكيات المهنية لمديري المدارس الابتدائية، حضر منهم 16740 معلمًا بنسبة 83%، و14349 من رؤساء وحدات التدريب على برنامج السلوكيات المهنية لمسئولي وحدات التدريب، وقد حضر منهم 13344، بنسبة 93%، و164398 معلمًا على برنامج ورش التنمية المهنية لمعلمى المرحلة الابتدائية جميع المواد الدراسية الأساسية، وقد حضر منهم 148122 معلمًا بنسبة 90.1%.
  • تم استهداف 13812 من المديرين على برنامج السلوكيات المهنية لمسئولي وحدات التدريب لمرحلة التعليم الإعدادى، وقد حضر منهم 12064 بنسبة 87.3%، و9948 معلمًا على برنامج السلوكيات المهنية مسئولى وحدات التدريب، وقد حضر منهم  9131 معلمًا بنسبة 91.8%، و117578 معلمًا على برنامج ورش التنمية المهنية لمعلمى المواد الأساسية للمرحلة الإعدادية ومادة الحاسب الآلى، وقد حضر منهم 101212 معلمًا، بنسبة 86.1%.
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم القيم واحترام الآخر المدرسة المدارس

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