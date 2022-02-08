التعليم تنظم ورشة عمل لتفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر

تنظم وزارة التربية والتعليم ورشة عمل بدءا من اليوم، الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022، يقوم بها مدير إدارة التدريب، لتنفيذ برنامج "تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر"، الذي يستهدف مديري المدارس الابتدائية.

ويتم تنفيذ برنامج "تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر" في الفترة من 9 إلى 17 فبراير 2022.

ويستهدف برنامج "تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر"، مديري المدارس الابتدائية ومدير المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى وضع آليات تنفيذ الحقائب التدريبية لمعلمي المواد الدراسية للصف الرابع الابتدائي بالتعاون مع موجه أول المادة على مستوى الإدارة، والاتفاق مع مديري عموم المواد الدراسية التعليمية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت بديوان عام الوزارة، اجتماعًا مع مديري عموم المواد الدراسية، ومديري إدارات التدريب بالمديريات، لعرض خطة تنفيذ برنامج "تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر" الذي يستهدف مديري المدارس الابتدائية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق مع مديري عموم المواد الدراسية على وضع آليات تنفيذ الحقائب التدريبية لمعلمي المواد الدراسية لمعلمي الصف الرابع الابتدائي على منهجية وفلسفة المناهج الجديدة باستخدام أمثلة من المناهج؛ ليتم تطبيقها على منهج الفصل الدراسي الثاني على أن تتم التدريبات خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام.

ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، التحية والشكر لمديري عموم تنمية المواد الدراسية، ومركز تطوير المناهج، والأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديري التدريب على الإنجاز الذى تم فى وحدات التدريب، والتدريب على رأس العمل فى العام 2021، والانتهاء من الحقائب التدريبية، دون أن تتحمل وزارة التربية والتعليم أية نفقات، مشيرًا إلى أن فلسفة التدريب على رأس العمل تهدف إلى إكساب المهارات، وتقوم على فكرة أن المدرسة هي وحدة التطوير.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم تكليف بعض من مديري إدارات التدريب بالمديريات التعليمية بوضع الحقيبة التدريبية الخاصة بالقيم واحترام الآخر بالشراكة مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومركز تطوير المناهج، والذى نتج عنه عمل متميز ينم عن التكاتف بين جميع أعضاء المنظومة، قائلًا إن التدريب يكون على فلسفة المناهج الجديدة، والسلوكيات المهنية لمديري المدارس الابتدائية والمهارات الإدارية الحديثة والامتياز الإداري وتطوير الذات.

كما استعرض نائب وزير التربية والتعليم إنجازات التدريب بالإدارات التعليمية ووحدات التدريب بالمدارس، وجاءت الإنجازات كالتالي: