وزير الصحة الأسبق عن الحجامة: الطب البديل والعلاج بالأعشاب كلها ممارسات غير مقننة..فيديو

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق: "إننا نعيش في عصر الطب المبني على الدليل لكن ما يسمى بالطب الشرعي أو البديل أو العلاج بالأعشاب جميعها مسميات ومصطلحات للممارسات الطبية غير المقننة والغير مبنية على الأدلة العلمية ويجب أن يكون مدعوما بأبحاث سريرية ممنهجة تمر بمراحل من البحث الدقيق وهي مراحل ثلاثية يكون لها خلاصة ونتائج قابلة للتطبيق".



وتابع العدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON قائلاً: ”يجب حتى تخضع وسيلة طبية للتطبيق يجب أن تمر بتجارب معينة وفقاً لمنهاج البحث العلمي متعرف عليه في العالم كله”.



وأوضح العدوي في تعليقه على فكرة " الحجامة “، ”أنه أية وسيلة بوجه عام في حال خضوعها لبحث علمي ممنهج يفضي لنتائج حقيقية علمية ولا يجب استخدام أي وسيلة قبل البحث العلمي".