حكم لبس الخاتم في السبابة.. اعرف الضوابط الشرعية للرجل والمرأة

حكم لبس الخاتم في السبابة .. سؤال يشغل بال كثير من الشباب بعد ظهور موضة لبس الخاتم في السبابة لدى بعض الدول الأوروبية ، وحكم لبس الخاتمة في السبابة ، سؤال يعكس يقظة الوازع الديني عند قطاع كبير من الشباب والخوف من مخالفة شرع الله، ونفس السؤال يشغل بال قطاع كبير من الشباب ولكن بصيغة أخرى وهي ما حكم لبس الخاتم في أصبع التشهد أو الشهادة

حكم لبس الخاتم في أصبع التشهد

حكم لبس الخاتم في السبابة للرجال

أكدت دار الإفتاء بأنه يجوز للمرأة ذلك بلا كراهة، ويكره للرجل لبس الخاتم في السبابة والوسطى، والكراهة تنزيهية، فقد ثبت النهي عن التختم في السبابة «الشاهد» والوسطى كما في صحيح مسلم عن علي قال: «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها»، وللمرأة أن تلبس الخاتم فيما شاءت من أصابع يديها.

وقال شيخ الإسلام النووي في «شرحه على مسلم»: «نهاني -صلى الله عليه وسلم- أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى والتي تليها وروي هذا الحديث في غير مسلم السبابة والوسطى وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، قالوا والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا، ولأنه لايشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه».

لبس الخاتم في السبابة للرجل

أولا: وضع الخاتم في خنصر اليد

يشرع للرجل وضع الخاتم في الخنصر من اليد، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وحكي الإجماع على سنيته

الأدلة:

أولا: من السنة

1- عن أنس رضي الله عنه، قال: ((كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه- وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى ))

2- عن أنس رضي الله عنه، قال: ((صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا، فلا ينقش عليه أحد. قال: فإني لأرى بريقه في خنصره ))

ثانيا: لأن الخنصر طرف، فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد

ثالثا: لأن وضع الخاتم في الخنصر لا يشغل اليد عما تتناوله

ثانيا: لبس الخاتم في الوسطى والسبابة

نص الشافعية، والحنابلة على كراهة لبس الرجل للخاتم في أصبعه السبابة والوسطى.

الدليل من السنة:

عن علي رضي الله عنه، قال: ((نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها ))

ثالثا: لبس الخاتم في البنصر والإبهام

يجوز التختم في الإبهام والبنصر، وهو مذهب الحنابلة ؛ لأن النهي إنما ورد في الوسطى والسبابة، فلا يمنع في غيرهما؛ اقتصارا على النص .

حكم ارتداء الخاتم في السبابة للرجال

سبب نهي النبي ارتداء الرجال الخاتم في السبابة

نهى النبي- صلى الله عليه وسلم- الرجال خاصة عن التختم في السبابة والوسطى، وكان خاتمه في خنصر يسراه لأنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا ولأنه لا يشغل اليد عن العمل وعما تتناوله.

ولذلك فإن السنة في الخاتم بالنسبة للرجال أن يكون في الخنصر من اليد اليسرى، لما روى مسلم في صحيحه عن أنس- رضي الله عنه- قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه. وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى.

أما المرأة فلها أن تتختم في جميع أصابع يديها ورجليها.

قال النووي في شرح مسلم: وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أي أصابعها.

قالوا والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر.

وننبه السائلة الكريمة إلى أن الأصل والمطلوب من المسلم التسليم لأحكام الشرع وامتثالها في جميع الأحوال ما استطاع، مع الاعتقاد الجازم بأن لهذه الأحكام حكمة تامة وحجة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها، ولا حرج على المسلم في السؤال عنها واستعمال الفكر للوصول إليها لما في معرفتها من طمأنينة القلب وزيادة الإيمان.

نهى النبي- صلى الله عليه وسلم- الرجال خاصة عن التختم في السبابة والوسطى، وكان خاتمه في خنصر يسراه لأنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا ولأنه لا يشغل اليد عن العمل وعما تتناوله.

ولذلك فإن السنة في الخاتم بالنسبة للرجال أن يكون في الخنصر من اليد اليسرى، لما روى مسلم في صحيحه عن أنس- رضي الله عنه- قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه. وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى.

أما المرأة فلها أن تتختم في جميع أصابع يديها ورجليها.

قال النووي في شرح مسلم: وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أي أصابعها.

قالوا والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر.



هل لبس السلسلة الفضة للرجال حلال أم حرام

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إن بعض الفقهاء نصوا على أن لبس السلسلة الفضة للرجال أو الحلي الزائدة لهم يكون حراما، لأنه أليق بالنساء.

وأضاف أحمد ممدوح، خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، إن الحكم بحرمة لبس السلاسل الفضية للرجال ليس متفقا عليه، فالعرف له مدخل أيضا فى هذا، فحيثما كان العرف لا يعتبر لبس السلسلة الفضية للرجل تشبها بالنساء، وهو يلبسها بهذه النية كما يصرح السائل بأنه ليس ملتفتا أصلا لمسألة التشبه بالنساء، فالقول بالحرمة قد يكون صعبا، ولا نستطيع أن نحكم بالحرمة حينئذ.

وأشار أمين الفتوى إلى أن “حرام” كلمة صعبة، قال تعالى “وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ”، ولكن يبقى فى النهاية أن التحلي على هذا الوجه أليق بالنساء منه بالرجال.

وذكر أمين الفتوى موقفا لبعض المشايخ حينما أتى رجلا إليه ومعه ابنه المراهق وهو يرتدي سلسلة بعد صلاة الجمعة، وقال الأب يا مولانا "هو لبس السلسلة حلال ولا حرام" -لأنه يبدو أن الابن يعاند أبوه- فالشيخ لم يقل له حلال أو حرام، بل قال له “السلسة دى بتاعت البنات”.

وأوضح أمين الفتوى أنه ليس لازما لكي أفعل شيئا أو لا أفعله أن أكون متماشيا مع حد الحلال والحرام، لأن هناك أمورا بالخشونة الرجولية أليق وأشياء بالخروج من الخلاف والورع أفضل.

وأكد أمين الفتوى أنه لا يستطيع أن يلزم الناس بالورع والخروج من الخلاف، ولكن يرشدهم لمكارم الأخلاق، فحتى لو لم يستطع بالجزم تحريم لبس السلسلة الفضية للرجال، فليس أقل من أن يقول “السلسلة دى بتاعت البنات”.



حكم لبس السلاسل للرجال



