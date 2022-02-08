عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 8 - 1 - 2022

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر؛ خصوصا أسعار الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير عام 2022.

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 8 - 2- 2022

وحسب آخر تحديثات المواقع المتخصصة يستعرض موقع «صدى البلد»، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم


سجل سعر حديد المصريين 14500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 15150 جنيها للطن، وحديد العتال 15050 جنيها للطن، وسجل حديد بشاي 15050 جنيها للطن.

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء 8-2-2022


سعر حديد المراكبي 14300 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 14300 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 14500 جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 14300 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 14500 جنيه للطن.

 

أسعار الأسمنت اليوم


أسمنت المسلح 1170 جنيه للطن
أسمنت النصر 1120 جنيها للطن
أسمنت المعلم 1120 جنيها للطن
أسمنت وادي النيل 1125 جنيها للطن
أسمنت المخصوص 1140 جنيها للطن
أسمنت سيناء "42.5" 1090 جنيها للطن
أسمنت السويس 1140 جنيها للطن
أسمنت حلوان 1160 جنيها للطن
أسمنت السويدي 1185 جنيها للطن
أسمنت المسله 1120 جنيها للطن
أسمنت العسكري بني سويف 1120 جنيها للطن

 

أسعار مواد البناء في مصر:

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

وأعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، عن تقديرها للحكومة  ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الماضية.

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.

أسعار مواد البناء الأسمنت أسعار الأسمنت اسعار الاسمنت اليوم اسعار الحديد الأسمنت والحديد اسعار مواد البناء في مصر اليوم

ترشيحاتنا

مفاجآت جديدة تتكشف.. الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر "فيديو"

جبالي طالب بحذفها.. الحكومة تعترض علي وصف النواب لوزير التعليم "بينام بالليل ويصحي يهلوس"

أبرزها غرفة سرية.. عائلة تجد أشياء مخيفة في منزلها الجديد| صور

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الشهر العقاري

تقارير الغرب ضجيج بلا طحين.. المبادرات الصحية شاهدة على احترام الدولة لأبنائها

وزير التنمية المحلية: الوزارة مهتمة باستمرار التعاون والدعم الفني مع منظمات الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالتقديرات ..اعرف تقديرك |صور

تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للاندية.. 3 طرق سهلة ومجربة

ماتوا يوم الصباحية.. القصة الكاملة لاختناق زوجين بسبب الدفاية في الفيوم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

الشيخ طه إسماعيل.. كيف فشلت محاولات الزمالك في ضمه وسر اعتزاله

فيديو

بعد ريان.. تفاصيل مأساة الطفل هيثم الليبي ضحية البئر.. فيديوجراف

هتموتي مني.. برلنتي عامر طليقة سعد الصغير تهاجم زوجته الأولى

فنانة شهيرة تنشر فيديوهات إباحية.. ما قصتها

3 أشخاص تناوبوا عليها.. بريطانية تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب داخل ميتا فيرس

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ