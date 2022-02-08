سفير مصر في اليابان يبحث أجندة التعاون التنموي مع رئيس الـ"جايكا"

‎عقد السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في طوكيو، لقاءً مع البروفيسور، سيشنيتي كيتاوكا رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي JICA.

وأعرب السفير عن التقدير المصري الكبير لانخراط وكالة "جايكا" في العديد من المشروعات المهمة التي تمس مختلف القطاعات في مصر، مشيراً إلى ما يمثله العام الحالي من خصوصية رمزية في العلاقات الثنائية، وهو ما يؤكد على تاريخية وعمق الروابط بين البلديّن.

كما تطرق اللقاء إلى مسألة المشاركة اليابانية في قمة المناخ COP27 التي من المنتظر أن تستضيفها مصر خلال العام الجاري، وذلك اتصالاً بالتباحث المستمر بين الطرفين حيال القضايا والمشروعات التنموية ذات الأبعاد البيئية، وكذلك المشروعات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر والجاري تنفيذها في العديد من المجالات ، خاصة في مجالات البنية الأساسية.

وأشاد السفير المصري بالدور المهم والمحوري الذي اضطلعت به وكالة التعاون اليابانية فيما يتعلق بإنشاء المتحف المصري الكبير، والذي يعتبر أيقونة ثقافية فريدة تعاونت الدولتان من خلاله لخروج هذا الصرح الحضاري إلى النور.

من جانبه، أثنى رئيس "جايكا" على تعدد أوجه التعاون بين الجانبين، مدللاً على ذلك ببعض المشروعات المهمة التي تجمع الطرفين مثل المدارس اليابانية في مصر EJS، وكذلك الخط الرابع لمترو الأنفاق، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.