أمريكا تعلق على الارتفاع الكبير في أسعار النفط

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الثلاثاء، إن جميع الخيارات مطروحة للرد على ارتفاع أسعار النفط بما في ذلك التحدث إلى الحلفاء، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تكون هناك عمليات منسقة للإفراج عن مخزونات من النفط في المستقبل.

وفي نوفمبر، أعلنت الولايات المتحدة عن خطط للإفراج عن 50 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي للمساعدة في خفض أسعار النفط، لكن الأسعار الآن قريبة من أعلى مستوياتها في سبع سنوات.

وتراجعت أسعار النفط إلى نحو 92 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، قبيل استئناف محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تحيي اتفاقا نوويا من شأنه في نهاية الأمر السماح بالمزيد من صادرات النفط من إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.

وقد يسمح الاتفاق بضخ أكثر من مليون برميل يوميا من النفط الإيراني أي ما يزيد على 1% من الإمدادات العالمية.

ونزل سعر برنت 73 سنتا بما يعادل 0.8 % إلى 91.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0916 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 94 دولارا، أمس الإثنين.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 52 سنتا أو 0.6 % إلى 90.80 دولار للبرميل.

ويتدعم الخامان هذا العام من ارتفاع الطلب العالمي والتوتر المحيط بروسيا وأوكرانيا وتعطل الإمدادات في بلدان مثل ليبيا وتراجع بطيء عن تخفيضات إنتاج قياسية من جانب أوبك ومنتجين آخرين.