بعد ما أهدته «سيدنا القماص».. القصة الكاملة لانفصال وعودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها المطرب حسام حبيب التريندات مؤخرًا، وذلك بعدما أثار خبر انفصالهما وتأكيده صدمة كبرى بين جمهورهما .

وهو الأمر الذى فاجأ متابعى الثنائى ممن كانوا يعتبرونهما اثنين من أبرز ثنائيات الوسط الفني ممن يجمعهما تفاهم كبير ومساندة من الطرفين مثلما كانت تعكس علاقتهما وتصريحاتهما طوال سنوات الزواج .

ونرصد فى السطور التالية القصة الكاملة لانفصال وعودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب..

شيرين عبد الوهاب تعلن انفصالها عن حسام حبيب

نشرت نضال الاحمدية خبر انفصال شيرين وحسام حبيب، ولم تعلق شيرين على الامر، ومن ثم خرجت عن صمتها من خلال حوار مع الإعلامية نضال الأحمدية، حيث قالت : “مكنتش أتخيل إن هيجي يوم أتكلم معاكي كلام مش هقوله للدكتور بتاعي”.

واستطردت: "الطبيب النفسي دلوقتي زي الباطنة والجلدية اللي مبيعترفش إنه محتاج دكتور نفسي يتابعه يبقى مش فاهم مقداره في الدنيا".

وتحدثت شيرين عبد الوهاب، عن حياتها الخاصة حاليا بعد التأكيد على انفصالها من المطرب حسام حبيب قائلة:" أنا رجعت خلاص وجاهزة ومش هخلي حاجة تعطلني".

وقالت شيرين عبد الوهاب إنها حاليا حرة، واستعادت حياتها موضحة: "كل خسارة وليها تمن.. أنا دلوقتي ببني شيرين جديدة مش محتلة ومش مستعبدة.. ولا هقبل أكون كده تاني".

شيرين عبد الوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تؤكد خبر الانفصال

عبرت ابنه شيرين عبد الوهاب عن كرهها لـ شخص يدعى “h" ،ونشر فيديو قالت فيه الفيديو إلى هذا الشخص الذي يبدأ اسمه بحرف H؛ هذا الأغنية موجهة لك.

واستعانت ابنه شيرين بأغنية I hate u " أنا بكرهكِ.. لتوجهها لحسام حبيب حيث لاقت تفاعلا من متابعيها.

شيرين عبد الوهاب

بيان رسمي من شيرين

ومن ثم أصدرت شيرين عبد الوهاب، بياناً رسمياً تؤكد وقوع الطلاق لحسم الجدل جاء به التالي: "النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.

وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب الصحافة وجميع وسائل الإعلام بإحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أى أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الاطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

وتوضح شيرين عبد الوهاب أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر فى هذا الموضوع، ويأتى أيضا فى إطار إحترامها لجمهورها الذى يساندها دائما فى كل المواقف الصعبة التى تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

وتؤكد شيرين عبد الوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنتوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لاسعاد الملايين من جمهورها فى الوطن العربي".

شيرين عبد الوهاب

شيرين تهدى حسام حبيب أغنية سيدنا القماص

طرحت شيرين عبد الوهاب عقب طلاقها أغنية "سيدنا القماص" التى أثارت جدلا واسعا بسبب كلماتها الجريئة ،حيث صرحت شيرين عبد الوهاب ان كلمات الأغنية تعبر عن حالها.

وتقول كلمات الأغنية "سيدنا القماص اللي بيزعل ويشهد ناس.. قال بسم النبي حارسه وصاينه عامل حساس رافع مناخيره لفوق والباقي يولع بالجاز.. ولا عنده عزيز ولا غالي ولا بيعز عزاز.

شيرين عبد الوهاب تحلق شعرها

فاجأت الفنانة شيرين عبدالوهاب جمهورها بلوك جديد بعد أن حلقت شعرها بالكامل، في حفلة لها في أبوظبي بعد أيام من إعلان انفصالها عن الفنان حسام حبيب .

وقالت شيرين في فيديو متداول لها من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «يارب تقبلوني بشكلي ده.. بس أنتوا عارفين إن أنا كده فوقت ".

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تنعى جدة حسام حبيب

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، وفاة جدة طليقها المطرب حسام حبيب ، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وكتبت شيرين : "‏بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)صدق الله العظيم.إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن ننعى المرحومة العزيزة الي قلبي جدتي الغالية؛ "جدة حسام حبيب".

شيرين عبد الوهاب

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

علم صدى البلد من مصادر خاصة عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى لزوجها المطرب حسام حبيب بعد شهرين من انفصالهما.

ويأتى ذلك بعدما نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدة حسام حبيب خلال الأيام القليلة الماضية عبر حسابها بموقع تويتر.

وأثار النعى تكهنات متابعى شيرين عبد الوهاب حول اقتراب عودتها مرة أخرى لحسام حبيب.