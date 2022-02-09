أديل تتألق في حفل توزيع جوائز بريت وتتفوق على إيد شيران في الجوائز

تألقت الفنانة العالمية أديل في حفل توزيع جوائز بريت الموسيقية الذي أقيم منذ ساعات في لندن، بعد أيام من تأجيل جولتها الغنائية في لاس فيجاس وشكوك حول ظهورها على المسرح مؤخرا بسبب خلاف مع حبيبها الجديد ريتش باول.

أقيم حفل توزيع جوائز بريت أو الجوائز البريطانية للتسجيلات الصوتية لتكريم رموز موسيقى البوب بحضور عدد كبير من النجوم في مختلف المجالات، بعدما تم تخفيف قيود الإجراءات الاحترازية في بريطانيا وتقليل أعداد إصابات فيروس كورونا.

وتفوقت أديل على إيد شيران في ثلاث فئات في جوائز بريت هذا العام، وحصلت على تكريمات أغنية وفنانة وألبوم العام، وقدمت عرضا غنائيا على المسرح.

إيد شيران

وفيما يلي قائمة الفائزين بالجوائز كاملة:

أفضل أداء روك- سام فيندر

فنان العام – أديل

أفضل فنان جديد – ليتل سميز

أفضل أداء راقص- بيكي هيل

أفضل فريق – وولف أليس

أفضل هيب هوب وراب – ديف

فنان العام العالمي- بيلي إيليش

أفضل أغنية دولية – أوليفيا رودريجو Good 4 U

أفضل ألبوم- أديل 30

أفضل أداء بوب- دوا ليبا

أفضل فنان صاعد- هولي هامبرستون

أغنية العام- أديل Easy On Me

أفضل كاتب أغاني- إيد شيران