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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: زيادة عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي إلى 1800

صدى البلد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي اليوم بمشاركة 1800 محل .

وأكد أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لـ شؤون الرقابة على السلع التموينية والمعاملات التجارية ، أن الوزارة تستهدف مشاركة 3500 محل في الأوكازيون الشتوي خلال الموسم الجاري.

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وأوضح، أنه بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإن جميع مديريات التموين ستقوم بتقديم تسهيلات لـ المحال التجارية التي ترغب في المشاركة في الأوكازيون، وذلك من خلال حصولها على تصاريح الدخول في موسم التخفيضات الشتوية.

وأضاف أنه طبقا للقرار الوزاري فإن كل محل سيكون له الفرصة في تقديم تخفيضات على السلع المتاحة لديه لمدة 15 يوما من إجمالي فترة الأوكازيون المحددة بشهر كامل.

وأكد ضرورة إعلان المحال عن التخفيضات الحقيقية على السلع المعروضة بها منعا للمساءلة القانونية حال تقديم عروض وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة.

وأشار أبو الفضل  إلى أن موسم الأوكازيون بشكل عام، سواء الصيفي أو الشتوي، يعد فرصة جيدة لرواج حركة التجارة في الأسواق، بجانب تصريف السلع المخزنة لدى المحلات من خلال بيعها بعد تقديم تخفيضات عليها، منوها بأن تخفيضات هذا العام في موسم الشتاء قد تصل إلى 60% على الملابس والأدوات المنزلية والشنط والأحذية.

 

وأكد وجود العديد من الخطوات الإلزامية على المحال التجارية التي ترغب في المشاركة خلال الأوكازيون الشتوي للعام الجاري 2022.

 

خطوات اشتراك المحال في الأوكازيون الشتوى 2022

 

وطبقًا للقانون، فإنه يجب على كل صاحب محل تجاري الحصول على إذن أو تصريح للاشتراك في الأوكازيون الشتوي 2022 وموسم التخفيضات، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات من خلال مديرية التموين التابع لها المحل للتقدم بطلب للحصول على التصريح.

ويشترط بعد هذه الخطوات حصول صاحب المحل على تصريح من المديرية بالمدة المحددة للمحل للمشاركة في الأوكازيون، وتشمل الخطوات ما يلي:

 

1 - التوجه لمديرية التموين التابع لها المحل.

2 - تقديم صورة من رخصة المحل.

3 - صورة من السجل التجاري.

4 - صورة البطاقة الضريبية.

5 - تفويض من اسم الشركة أو المصنع التابع له المحل- 

 

ولفت أبو الفضل  إلى أن وزارة التموين قامت بكثيف حملات رقابية من الوزارة على مستوى المحافظات خلال فترة الأوكازيون الشتوي للرقابة على المحال، والتأكّد من تقديم عروض وتخفيضات حقيقية للمواطنين لضبط أي محال أعلن عن تخفيضات وهمية، والتأكد من جودة السلع المعروضة 

 

وقد انطلق موسم التصفية الموسمية الأولى  “الأوكازيون الشتوي” لعام ‏‏2022 اعتبارًا من الإثنين ٧  فبراير ولمدة شهر، على أن يكون ‏لكل محل أسبوعان

 

وشمل القرار الصادر من  الدكتور علي ‏المصيلحي ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان ‏الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنًا به السعر  الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على ‏التصفية.‏

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، بأن ‏الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول ‏المواطن على السلع بتخفيضات قد تصل إلى 50% كما حدث العام الماضي.

وأوضح كمال، أن الأوكازيون إذا كان فرصة سانحة للمواطن فهو فرصة ‏سانحة للتاجر أيضًا الذي يستخدمه لإحداث رواج في تجارته، ‏مضيفًا أنه كل عام يدخل في الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد ‏على 3500 محل، مؤكدًا أن الأوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط، بل ‏يشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع المصنوعات الجلدية والأجهزة الكهربائية والسجاد والموكيت) ‏وغيرها من الأنشطة التجارية أيضًا.

 

ونوه كمال، إلى أن الدكتور على المصيلحي- ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات ‏لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون وشدد على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.‏

وزارة التموين الاوكازيون الشتوي السلع التموينية شؤون الرقابة المحال التجارية

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