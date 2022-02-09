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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: قادرون على إنتاج الوقود النووي بمختلف النسب

إيران
إيران

أكدت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أن إيران قادرة على إنتاج الوقود النووي من اليورانيوم المخصب بمختلف النسب.

كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد صرح أمس بأن بلاده لا تثق بالأمريكيين، مؤكدا أن طهران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع واشنطن، حسب وكالة محلية.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الرسمية الإيرانية، تصريحات لعبد اللهيان، في كلمة له أمام البرلمان، خلال استضافته في جلسة سرية.

وحسب الوكالة أوضح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضايي، نقلا عن عبداللهيان، في معرض حديثه عن المفاوضات النووية في فيينا، أن المفاوضات تمضي وفق النص الجديد، وقانون العمل الإستراتيجي الذي أقره البرلمان لرفع العقوبات، وحماية حقوق الشعب الإيراني هو خطنا الأحمر في المفاوضات“.

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وأضاف عبد اللهيان: ”لا نثق في الأمريكيين وعلى الطرف الآخر الوفاء بالتزاماته في إطار الاتفاق النووي“.

وأكد أن إيران لن تتفاوض مباشرة مع الأمريكيين، وسنعمل على رفع العقوبات.. وتركيزنا ينصب على التحقق من رفع العقوبات والحصول على الضمانات من الجانب الآخر“.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو يخاطب عبد اللهيان ”عندما يتم رفع العقوبات، وهذه قضية مهمة جدا، فلم يعد لدينا مفاوضات مع الأمريكيين“.

كان البرلمان الإيراني عقد جلسة سرية مغلقة، بحضور وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، لمناقشة آخر التطورات في مباحثات فيينا.

وفي أواخر  يناير الماضي، قال عبد اللهيان إن ”طهران مستعدة للدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذا تطلب الأمر“.

ومن المقرر أن تستأنف يوم الثلاثاء، جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا بين إيران ومجموعة (4+1) بمشاركة أمريكية غير مباشرة، وسط حديث عن قرب التوصل إلى اتفاق يعيد العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.

ووصل كبير المفاوضين الإيرانيين، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني، إلى فيينا للمشاركة بالمفاوضات.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء، أن ”الاتفاق الجيد في فيينا يكون مع الضمانات الكافية، هو معيار الحكومة الإيرانية للعمل في المفاوضات“.

ايران الطاقة الذرية الوقود النووى الاتفاق النووي الخارجية

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