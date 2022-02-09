بعد عودة الدوري.. الأهلي والزمالك فى الصدارة .. تعرف على الترتيب

يواجه إنبي نظيره مصر المقاصة ، ويستضيف طلائع الجيش منافسة الجونة بعد قليل بعد إستئناف الدوري المصري مرة أخري بعد إنتهاء كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون .

وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي:

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 19 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري البورسعيدي 13 نقطة

5- فاركو 12 نقطة

6- سموحة 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- البنك الأهلي 11 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

10- غزل المحلة 10 نقاط

11- إنبي 9 نقاط

12- فيوتشر 8 نقاط

13- الجونة 8 نقاط

14- مصر للمقاصة 6 نقاط

15- المقاولون العرب 6 نقاط

16- طلائع الجيش 5 نقاط

17- الإسماعيلي نقطتان

18- إيسترن كومباني نقطة وحيدة