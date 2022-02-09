بعد عودة الدوري.. الأهلي والزمالك فى الصدارة .. تعرف على الترتيب

يواجه إنبي نظيره مصر المقاصة ، ويستضيف طلائع الجيش منافسة الجونة بعد قليل بعد إستئناف الدوري المصري مرة أخري بعد إنتهاء كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون .
وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي:
1- الأهلي 19 نقطة
2- الزمالك 19 نقطة
3- بيراميدز 17 نقطة
4- المصري البورسعيدي 13 نقطة
5- فاركو 12 نقطة
6- سموحة 12 نقطة
7- الاتحاد السكندري 12 نقطة
8- البنك الأهلي 11 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط
10- غزل المحلة 10 نقاط
11- إنبي 9 نقاط
12- فيوتشر 8 نقاط
13- الجونة 8 نقاط
14- مصر للمقاصة 6 نقاط
15- المقاولون العرب 6 نقاط
16- طلائع الجيش 5 نقاط
17- الإسماعيلي نقطتان
18- إيسترن كومباني نقطة وحيدة