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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم: اتمنى تكرار تجربة التمثيل مع يحيى الفخراني

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

أكدت الفنانة دنيا سمير غانم، انها تريد الوقوف مرة أخرى أمام النجم الكبير يحيى الفخرانى، جاء ذلك في تعليق لها عبر خاصية ستورى بحسابها على موقع "انستجرام".

وقالت دنيا سمير غانم، إنها تحب كل أنواع الاغانى ونفسى أغنى مع نفسى الأول.

وعن نوع الأفلام والمسلسلات التي تتمنى تقديمها غير الكوميدى أجابت: كل الانواع ان شاء الله ماعدا الرعب. 

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يذكر أن الفنانة دنيا سمير  غانم حرصت علي دعم منتخب مصر، عقب الخسارة أمام السنغال في بطولة الأمم الأفريقية، بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت دنيا سمير غانم: “شكرا لمنتخبنا المصري .. وربنا يوفقكم في اللي جاي.. فخورين بيكوا”.

دنيا سمير غانم يحيى الفخراني النجم الكبير يحيى الفخرانى بطولة الأمم الإفريقية السنغال

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