لجنة مكافحة كورونا : 4 أشهر ويبدأ انتهاء الجائحة | فيديو

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر حاليًا فى الطريق لأعلى قمة الموجة الخامسة، ونتمنى أن تكون هذه هي الموجة الأخيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الجميع لا يتحمل صعاب فيروس كورونا، ويريد أن يعود للحياة الطبيعية.

ولفت إلى أنه على نهاية شهر 5 سيكون هناك بداية النهاية لـ فيروس كورونا، ويكون مرض مستوطن و ليس جائحة.

وأشار إلى أن كورنا سيكون مرض موسمي مثل البرد العادي، و بنهاية شهر 3 ستنكسر هذه الموجية الحالية.