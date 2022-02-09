NBC: بايدن “يهين” بوتين وقادة العالم.. جونسون وماكرون بين الضحايا

زعمت شبكة إن بي سي الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا “يهين” أعدائه في السر فحسب، بل يسخر أيضًا من أصدقائه.

وذكرت شبكة التلفزيون الأمريكية، نقلاً عن مصادر مجهولة، إن بايدن يدعي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “رجل يملك أسلحة نووية ولا يملك أصدقاء" وراء الأبواب المغلقة.

وأضافت أن الرئيس الروسي ليس وحده هو الذي وقع في خط النار اللفظي للرئيس الأمريكي.

ووفقًا لشبكة NBC، سخر بايدن من أعضاء آخرين في حلف الناتو.

وقال بايدن، عن المستشار الألماني أولاف شولز “لا أنجيلا ميركل بعد اليوم”، ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه “صاخب”.

كما استهدف بايدن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث زعم الرئيس أن نظيره في باريس لديه رغبة واحدة فقط، أن يكون “شارل ديجول”.

وردا على ذلك، نفت المتحدثة باسم مجلس الأمن الأمريكي، إميلي هورن، هذه المزاعم، ودافعت عن بايدن.

وقالت: “هذه الثرثرة المجهولة لا تشبه بأي شكل من الأشكال ما يقوله الرئيس أو يفكر فيه بشأن نظرائه الذين يحترمهم”.

يأتي التقرير عن تعليقات بايدن، في وقت تبدو فيه العلاقات الأمريكية مع أعضاء الناتو الأوروبيين في تحسن سريع، حيث يجتمع الاتحاد الآن لاتهام موسكو بزعزعة الاستقرار في أوكرانيا.

وعندما يتعلق الأمر باللقب الجديد لبوتين، فربما يكون بايدن قد صدق في وصفه للرئيس الروسي بأنه “رجل يمتلك أسلحة نووية”، حيث تمتلك روسيا أكثر من 6000 سلاح نووي، وهي الأكثر في العالم.