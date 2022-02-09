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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنسان مش سوي|بسمة وهبة لـ شيرين : اشتري سعادتك وسيبك من المرضى..فيديو

صدى البلد

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، مهاجمي الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد انتشار أخبار عن رجوعها إلى زوجها السابق حسام حبيب.

وقالت بسمة وهبة في رسالتها لشيرين “الناس على السوشيال ميديا نصبوا نفسهم فريق تحكيم على شيرين ومش عاجبهم إنها ترجع لحياتها العادية".

متابعة:” اللي ميفرحش برجوعهم إنسان مش سوي ونفسيته جحيم". 

وأضافت بسمة وهبة خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، أن ما يحدث لشيرين عبدالوهاب على منصات السوشيال ميديا جريمة جديدة من جرائم منصات التواصل الاجتماعي، أو بشكل أدق حلقة جديدة في مسلسل جرائم السوشيال ميديا.

وتابعت: “السوشيال ميديا أصبحت مثل القاتل المتسلسل الذي ينهي حياة الشخص، بالتدخل ونشر الشائعات وممارسة لعبة الوصايا والتحكم في حياة الناس أو الشائعات”.

وأشارت، إلى أنها شعرت بفرحة كبيرة عندما قرأت خبر رجوع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب إلى بعضهما وانتهاء الخلافات بينهما: "كنت صاحية وشفت الخبر الفجر، وأول ما شفت صورتهم القديمة جنب بعض فرحت جدا وابتسمت وشعرت بسعادة كبيرة وفرحت لعمار البيوت، ولا يجب أن نفرح بخراب البيوت".

وتابعت:" الفنان حسام حبيب بيحب زوجته السابقة الفنانة شيرين عبدالوهاب..دا كلام من مصدر موثوق وهو إنسان محترم جدا سيبوهم في حالهم".

ووجهت رسالة إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب، مطالبة إياها بأن ترجع إلى زوجها السابق إذا كان هذا الأمر سيحقق سعادتها: "اشتري سعادتك يا شيرين وسيبك من الكوميكس والمرضى".

واسترسلت: "متسمعيش كلام حد وشوفي قلبك بيقولك ايه واعملي اللي مشاعرك وحبك عاوزه ومتسمعيش كلام حد، ولو عاوزة ترجعي لحسام ارجعي له ولا يهمك حد ومحدش له عندك حاجة".
 

شيرين عبدالوهاب بسمة وهبة حسام حبيب السوشيال ميديا اخبار التوك شو

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