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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جلا هشام تنهار من البكاء بسبب اختراع كوليبري.. ولميس الحديدي تقدم لها التحية على الهواء

برنامج الفرصة
برنامج الفرصة

انهارت جلا هشام من البكاء، صاحبة اختراع كوليبري، قبل أن تقدم لها الإعلامية لميس الحديدي التحية لها على الهواء، أثناء حلقة برنامج الفرصة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأربعاء.


قالت الاعلامية لميس الحديدي، أن خمسة شركات فقط من إجمالي 30 شاركت منذ بداية برنامج الفرصة منذ المرحلة التسابقية سيصلون للنهائي، متابعة أنه حيث تتنافس الشركات الخمس على جوائز قيمتها تتجاوز خمسة مليون جنيه، حيث أن الجائزة الأولى قيمتها مليون جنيه.


وأوضحت لميس الحديدي، خلال برنامجها الفرصة  في  " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، أن حلقة اليوم تشهد منافسات بين ثلاثة شركات أبهرت لجنة التحكيم  في المرحلة  التصفيات الأولى.


وكشفت لميس الحديدي،  عن الشركات المتنافسة الثلاثة، قائلة : " الشركة الاولى كونها مجموعة من العلماء لانقاذ الناس ممن يتعرضون للحوادث والشركة الثانية    أنشأها مجموعة من البرمجين العبقارة والذين يطمحون أن يتحولون لشركة منافسة لجوجل   والشركة الثالثة    تعمل على تحقيق نقلة في قطاع يشكل مورد مهم من موارد الدخل القومي وهو قطاع السياحة  الذي يشغل الملايين ".
 


 

جلا هشام برنامج الفرصة لميس الحديدي اخبار التوك شو

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