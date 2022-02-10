عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: إنشاء نادي ريادة الأعمال بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

صدى البلد

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول توقيع المدينة بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بهدف إنشاء نادي ريادة الأعمال بالمدينة بمقرها في برج العرب.

وأشار التقرير إلى أن إنشاء نادي ريادة الأعمال، جاء في إطار الدور الرائد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بما تملكه من إمكانات وقدرات بشرية وتجهيزات معملية مميزة، وذلك للاستفادة من الفرص المُتاحة للمراكز البحثية بقانون حوافز الابتكار، وفي إطار مبادرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بإنشاء "نوادي ريادة الأعمال" بالمؤسسات البحثية لتكتمل منظومة دعم الابتكار وريادة الأعمال؛ لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة في العلوم والتكنولوجيا بتهيئة بيئة مُشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع تطبيق مُخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي.

txt

رئيس جامعة الفيوم يستقبل فريق المتابعة ودعم التميز بمشروعات تطوير التعليم العالي

وأوضحت د. منى عبداللطيف أن النادي يهدف إلى توفير قناة يمكن للشباب من خلالها الوصول إلى موارد ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التواصل مع رواد الأعمال فى المجتمع، ومشاركة الأفكار؛ بغرض تمكين الشباب وتشجيعهم على إنشاء أعمال ريادية، فضلاً عن الانخراط في المجتمع وتطوير المهارات اللازمة للنجاح كرواد أعمال من خلال تقديم فرص للتواصل والتعلم، وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال.

موضوعات متعلقة

الموافقة على الخطط البحثية لجامعات إقليم القناة وسيناء لمواجهة تحديات التنمية

احصل على فرصة لدراسة الماجستير في روسيا ضمن مشروع "الضبعة" النووي.. تفاصيل

احصل على فرصة للدراسة خارج مصر للعام الدراسي 2022 /2023..عبر هذا الرابط

الأعلى للجامعات الخاصة: الطالب يسجل بياناته بالتنسيق علي مسؤليته الشخصية

التعليم العالي: إدراج ذكرى وفاة هدى شعراوي ومولد حافظ إبراهيم ببرنامج اليونسكو

التعليم العالي: التقدم فى النشر العلمي الدولي نتيجة الدعم الفني للجامعات والباحثين

بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني .. اعرف مكانك بين الجامعات وكيفية التسجيل عبر الموقع

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

ترشيحاتنا

مدرب يد بورجوس الإسباني: الزمالك يسطر تاريخا كبيرا ومباراتنا أمامه ستكون صعبة

بيع الهوا.. سر تزييف مداخلة الدكتور مجدي يعقوب وقرار الأعلى للإعلام

كلب "ريان" الوفي.. سار وسط مشيعي جنازته ورابط أمام قبره| شاهد

دعاية على الفيسبوك.. الداخلية تسقط أخطر مزور للأختام والأوراق الرسمية

كيفية حصول الأجنبية على الجنسية المصرية |خدمات

نيفين جامع: نأمل في الخروج بقرارات إيجابية تعزز مكاسب العمل الاجتماعى العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

قد يحدث مستقبلا.. محامي شيرين يحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

اعترافات قاتلة طفلها في الجيزة: رضعته وبعدها خنقته علشان أنتقم من أبوه| خاص

قراران جمهوريان.. زيادة في رأس مال بنك التنمية الأفريقي

نص اعترافات متهم في كتائب حلوان بعد إحالته للمفتي: قتلت ضابط شرطة

شيرين عبد الوهاب تنفي رجوعها.. ووالد حسام حبيب ساخرا: محدش قالي|القصة الكاملة

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

فيديو .. حكاية الطفل ياقوت الذي تبرع بالنخاع الشوكى لإنقاذ شقيقته

هاجمه أسد.. أشرف الحلو يكشف سبب وفاة كبير مدربي الأسود 

الفريق سعد الدين الشاذلي.. 11 عاما على رحيل بطل تخطيط حرب أكتوبر

فيديو.. القدر ينقذ طفلي شبرا الخيمة من الموت.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ