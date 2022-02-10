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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انطلاق مهرجان برلين اليوم.. ناقد فني: «فيلم الافتتاح بيكون بسيط ومحتواه جذاب للجمهور»|فيديو

مهرجان برلين السينمائي
مهرجان برلين السينمائي

قال أندرو محسن، ناقد فني، إن اليوم هو انطلاق الدورة الـ 72 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، في ظل ظروف كورونا الصعبة التي نمر بها، مشيراً إلى فيلم الافتتاح يجب أن يكون جذاباً للجمهور.  
وأضاف أندرو محسن في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن فيلم الافتتاح مستوحى من أحد أفلام مخرج ألماني كبير، لذلك تم عرضه في الساحة، مشيراً إلى أن هذا الفيلم يشارك أيضاً في المسابقة الرسمية للمهرجان. 
وتابع ناقد فني أن اختيار فيلم الافتتاح لا يجب أن يكون هو الأثقل في الموضوعات أو الشكل السينمائي، ولكن يكون مرتبطا بحفلة الافتتاح، معقباً: "فيلم الافتتاح بيكون بسيط ومحتواه جذاب للجمهور".
وأكمل أندرو محسن أن فيلم الافتتاح يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين، وهذا يدل على تميز الفيلم، مشيراً إلى أن الفيلم يتحدث عن الأزمات الصحية وإغلاق البلاد. 

ناقد فني مهرجان برلين انطلاق مهرجان برلين فيلم الافتتاح الأزمات الصحية

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