السعودية.. السيطرة على حريق اندلع في مركز تجاري بالمنطقة الشرقية

تمكن الدفاع المدني السعودي في الخبر بالمنطقة الشرقية، من السيطرة على حريق اندلع في مركز تجاري، نتج عنه إصابة شخص واحد.

وأوضح الدفاع المدني عبر تويتر- أن مدني الخبر أخمد حريقًا في مبنى تجاري بحي الخبر الشمالية، نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان مدني الأحساء، أخمد -أمس الأربعاء- حريقًا اندلع في محطة وقود بحي العزيزية، دون وقوع إصابات.

وكانت تمكنت شرطة الخبر بالمنطقة الشرقية، من ضبط مقيمين اثنين مخالفين لأنظمة الإقامة، لقيامهما بترويج (822) جرامًا من مادة الشبو المخدرة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن شرطة محافظة الخبر قبضت على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية، مخالفَيْن لنظام الإقامة، لمحاولتهما ترويج (822) جرامًا من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو).

وأشار المتحدث باسم شرطة الشرقية، إلى أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.