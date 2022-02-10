وزير الزراعة: مصر تسعى لزيادة التبادل التجاري مع روسيا

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين.



ورحب خلال الاجتماع "القصير" بالسفير الروسي وأكد عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين وتوافق الرؤى بين القيادة السياسية بين مصر وروسيا مشيرا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .



وأكد القصير أن مصر تسعى إلى زيادة التبادل التجاري مع روسيا وإزالة أي عقبات تعرقل هذا التعاون خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية.

كما أكد على ضرورة وجود تواصل مستمر بين الجانبين للتعامل الفوري مع أي مشاكل طارئة وأشار إلى أهمية أن يقوم الجانب الروسي بإخطار الجانب المصري بالتشريعات الجديدة التي تتعلق بدخول السلع الزراعية المصرية الى الاراضي الروسية ،مشيرا إلى أن مصر حريصة على سلامة منتجاتها من السلع الغذائية علي كل من المستويين المحلي والتصديري وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات الفنية على صادرات مصر الزراعية .



كما أكد على سلامة شحنات البرتقال المصري التي تم إيقافها مؤخرا في روسيا ومطابقاتها لكافة المعايير الفنية الدوليه بما في ذلك كافة القواعد الفنية الروسية.



وزير الزراعة أكد للسفير الروسي أهمية وجود نقاط تواصل سريعة ولجان فنية من الجانبين لحل المشاكل الفنية الطارئة ولمنع تكرارها مستقبلا.

من ناحيته قال "بوريسينكو" إن مصر شريك هام واستراتيجي لروسيا ونسعى دائمة لتطوير وتعميق هذه الشراكة ، وهناك تواصل مستمر مع الجهات الفنية الروسية لإزالة أي عقبات أمام دخول السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الروسية.



حضر اللقاء الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.