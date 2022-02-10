تعديل تشريعي.. الحكومة: التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف.. فيديو

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك حزمة من القرارات الرادعة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "من ضمن هذه القرارات جزاءات مرتبطة بتعديلات تشريعية، أهمها التعديل التشريعي الذي يعتبر التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف".

وأشار: "ما يترتب على توصيف جريمة ما أنها مخلة بالشرف هو الفصل من الوظيفة والحرمان من تقلد بعض الوظائف بما فيها الوظائف التي يتم التقدم إليها عن طريق الانتخاب مثل عضوية البرلمان وغيرها من الوظائف".

وأوضح: "ستبدأ وزارة العدل في العمل على التعديل التشريعي تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان"، متابعا: "الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها في السابق ولم يتم التصالح بشأنها ستدخل تحت الجزاءات المطبقة حاليا، حيث يتم عمل قضية للمتعدي وإزالة التعدي على الفور، وإحالة المتعدي للمحكمة، ومن ثم توقيع الجزاء المناسب".

وتابع: "وزير الزراعة حصل على موافقة المجلس للتوسع في تشكيل لجان على مستوى القرى في جميع المحافظات لحصر حالات التعدي الجديدة على الأراضي الزراعية".