كسر في القدم.. خروج ليلى طاهر من المستشفى

كشفت الفنانة عزة لبيب زوجة نجل الفنانة ليلي طاهر عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكسر فى القدم .

وقالت الفنانة عزة لبيب زوجة نجل الفنانة ليلي طاهر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، إن العملية التى أجرتها الفنانة القديرة ليلي طاهر نجحت وهى حالياً بصحة جيدة ، وغادرت المستشفى اليوم وعادت الى منزلها.

إصابة ليلي طاهر :

تعرضت الفنانة ليلى طاهر، لإصابة أدت إلى كسر في القدم؛ بعد سقوطها بشكل مفاجئ بعد أن فقدت اتزانها .

ونقلت ليلى طاهر إلى المستشفى ، حيث تم وضع قدمها في الجبس ، وخضعت لعملية جراحية في قدمها ".



تكريم ليلى طاهر في ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية:

اختتم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، الذي يقام على خشبة مسرح النهار، وسط غياب الفنان مصطفى شعبان وتم تكريم الفائزين بجوائز أفضل ممثل وممثلة في حفل ختام مهرجان.

وحرصت على الحضور النجمة ليلى طاهر التي يتم تكريمها وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وإيهاب فهمي وسامي مغاوري وأحمد سلامة ومدير المهرجان سامح بسيوني ولقاء سويدان.

عودة مشروطة :

وكانت قد قالت الفنانة ليلي طاهر ، إنها منذ 5 سنوات لا تعمل في مجال الفن ومع ذلك لم يشعر أحد إنني لست متواجدة لان أعمالي موجودة وتعرض يوميا ومنها فيلم صلاح الدين والأيدي الناعمة.



وأضافت ليلي طاهر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة "الأولي المصرية " ، سوف اعتزل الفن نهائيا لأنني لم أعمل أي عمل فني منذ 5 سنوات ، مؤكدة أنها من المحتمل أن تعود الي العمل إذا عرض عليها عمل فني يناسبها وتفضل المشاركة فيه .

وأوضحت ليلي طاهر ، لدي تاريخ كبير في العمل الفني ولا يمكنني القبول بأي عمل فني إلا إذا كان إضافة إلي تاريخي الفني ، وافضل الآن الاعتزال ومشاهدة الكوادر الفنية الجديدة .

