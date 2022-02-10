أسعار الأسماك بالأسواق اليوم: البلطي بـ28 والبورى ب80 جنيها.. شاهد

رصدت عدسة صدى البلد آخر أسعار السمك اليوم الخميس من داخل أسواق مدينة القناطر الخيرية، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة السابقة.

وقال ممدوح جليل، بائع بأحد محلات سوق السمك، إن سعر كيلو البلطي يصل إلى 28 جنيها، بينما البوري يسجل الكيلو منه 80 جنيها، والماكريل بـ45 جنيها للكيلو.

وتابع أن سعر الجمبري اليوم بـ160 حنيه للكيلو، والسمك المكرونة بـ75 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن هناك تراجع في حركة البيع والشراء من قبل المواطنين بسبب الغلاء، ويعتبر السمك وجبة مفيدة يحرص الجميع على تناولها أسبوعيا، خاصة لتميز وتعدد أنواعه في فصل الشتاء.