التعليم العالي تعلن منح مقدمة من الحكومة اليابانية للعام الدراسى2022/2023 فى اللغة اليابانية.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي افادت سفارة اليابان بجمهورية بمصر العربية بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة فى اليابان لعام 2022 للطلاب المصريين الذين يدرسون فى أقسام اللغة اليابانية فى الجامعات المختلفة والراغبين فى استكمال دراسة اللغة اليابانية فى اليابان.

واوضحت أن آخر موعد للتقديم هو 13 فبراير2022 وللإطلاع على كافة شروط التقدم واجراءات الاختيار ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

http://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-japanese.html

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وكانت قد اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة موريشيوس بالقاهرة بأن حكومة موريشيوس تقدم منحًا للطلاب المستحقين من مواطنى الدول الأعضاء فى الإتحاد الأفريقى أو دول الكومنولث الأفريقية للحصول على الدبلومة والمرحلة الجامعية الاولى وبرامج للماجستير وبرامج للدكتوراه.



واضاف انه لمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:ـ

https://education.govmu.org/Pages/Mauritius-Africa-Scholarships-2020.aspx

http://highereducationmauritius.com



واشارة إلى أنه بعد استيفاء استمارات التقديم ويرفق بها كافة المستندات المطلوبه يتم التوجه للاداره المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) وفى حالة اذا كان المتقدم يعمل بأى جهة حكومية يتم موافاتنا بموافقة جهته على الترشيح للمنحة.

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

