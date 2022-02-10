20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير

بدأ منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير في دورته الثامنه بحضور عدد من نجوم الفن ابرزهم الفنانة نجلاء بدر والفنان عمرو القاضي والمخرج خالد الحجر والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، حيث تعد تلك الدورة الاولي الدوليه للمهرجان .



وخلال الحفل تم تكريم كل من الفنانة التونسية فاطمة بن سعدان وعرض بروموهات الافلام بالمسابقات المختلفة .

واكد مدير المهرجان محمد سعدون خلال كلمته انهم يحاولون ان يقوموا بتطوير المهرجان بقدر الامكانيات المتاحه ، فيما وجه الشكر المخرج محمد محمود كل من وزيرة الثقافه ايناس عبد الدايم ومستشارها لشئون السينما خالد عبد الجليل والرئيس الشرفي للمهرجان د. محمد العدل.



الجدير بالذكر ان الدورة الجديدة من المهرجان تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري ، و تحمل العديد من المفاجأت خاصة بعدما حصل الإسكندرية للفيلم القصير على الصفة الدولية فى مسابقاته .

ومن المقرر ان يكون عدد المسابقات التي يتضمنها المهرجان في دورته الجديدة ، وهى خمس وهم مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية ومسابقة أفلام الطلبة، المتنافسة على جوائز الدورة الثامنة من المهرجان.

وشملت مسابقة الأفلام الروائية الدولية 16 فيلما منها 4 أفلام عرض عالمي أول، و12 فيلما أخر ما بين عرض أفريقي ومصري أول، وشملت قائمة أفلام العرض العالمي الأولى الفيلم المصري "اليوم الأخير"، الفيلم المصري "فتوى في البوس"، الفيلم المجري "نمر"، والفيلم التونسي "سلوى"، و10 أفلام عرض أفريقي أول وتشمل الفيلم الفيلم الفرنسي "شخصية"، الفيلم الفرنسي "دورا"، الفيلم البلجيكي "سير مع ملك"، الفيلم الصيني "أونن"، الفيلم الصيني "قصة ألعاب نارية"، الفيلم الروسي "كوو كوو"، الفيلم النمساوي "حراسة كلب"، الفيلم البرازيلي "كرنفالات جميلة"، الفيلم الإسباني المكسيكي "أمي ذهبت مع البقر"، الفيلم الفرنسي الألماني "زوال"، وأخيراً فيلمين عرض مصري أول وهما الفيلم الإيطالي "منظور جديد" والفيلم الأمريكي "شعور من خلال".

وفيما يتعلق بمسابقة الفيلم الوثائقي، فتضم 10 أفلام منها فيلم واحد سيكون عرض عالمي أول وهو الفيلم الروسي "بعد الطوفان"، و5 أفلام عرض أفريقي أول، بالإضافة لـ 4 أفلام أخرى في المسابقة ستكون عرض مصري أول وتضم الفيلم اللبناني "سانجاك"، الفيلم الاسباني "دجلة: سينما ونسيان"، الفيلم الإيطالي "مدغشقر: رحلة 10 سنوات"، وأخيراً الفيلم الكويتي "سهرة مع ليلى".

تضم قائمة مسابقة أفلام الرسوم المتحركة 12 فيلما، وجاء على رأس القائمة أربعة أفلام عرض عالمي أول، وتشمل الفيلم المصري "مجرد دب"، والفيلم الماليزي "عامود القوة"، ثم الفيلم الأردني "أزرار"، وفيلم أردني أخر وهو "ذاكرة بديلة"، وأربعة أفلام أخرى ستكون عرض أفريقي أول من خلال المهرجان، وتشمل الفيلم الإيطالي "موووزارت"، والفيلم التايواني "مرسوم اتمسح واترسم"، والفيلم الكوري الجنوبي "غير منسي"، ومن هونج كونج فيلم "أعماق ليل"، أما أخر أربعة أفلام مشاركة في المسابقة فستكون عرض مصري أول، وشملت القائمة الفيلم الباكستاني "تمرير"، والفيلم الجزائري "جسر"، والفيلم الأرجنتيني "تشغيل – إيقاف"، وأخيراً الفيلم النمساوي "هناك بالضبط وقت كافي".

IMG-20220210-WA0056

IMG-20220210-WA0051

IMG-20220210-WA0054

IMG-20220210-WA0055

IMG-20220210-WA0053

IMG-20220210-WA0049

IMG-20220210-WA0050

IMG-20220210-WA0052

IMG-20220210-WA0048

IMG-20220210-WA0045

IMG-20220210-WA0047

IMG-20220210-WA0046

IMG-20220210-WA0044

IMG-20220210-WA0043

IMG-20220210-WA0042

IMG-20220210-WA0041

IMG-20220210-WA0040

IMG-20220210-WA0039

IMG-20220210-WA0038