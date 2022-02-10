قبل انطلاقه.. اعرف ازاي تتقبل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الأهلية

أكد مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأهلية وهم "الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة"، هو وفقًا للمجموع المكافئ بعد اجتياز الطالب اختبارات القبول الموحدة لكل الجامعات الأهلية.





وأضاف " المصدر " أنه يتم احتساب المجموع المكافئ من خلال "مجموع الطالب + درجات اختبار القبول"، مشيرا إلى أن ذلك سيتم تطبيقه بجميع مراحل القبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية كما أنه لم يحدد حتى الآن موعد انطلاق اختبارات القبول لطلاب هذه المرحلة.



وأضاف "المصدر" أنه تجرى المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية الفصل الدراسي الثاني الاحد وفق النظام الإلكتروني الموحد.