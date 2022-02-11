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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كوثر زكي رائدة الهندسة الكهربائية في أمريكا تعلق على تكريمها من وزيرة الهجرة.. فيديو

رائدة الهندسة الكهربائية
رائدة الهندسة الكهربائية بأمريكا

علقت قالت الدكتور كوثر زكي، رائدة الهندسة الكهربائية بأمريكا، على تكريمها من وزارة الهجرة.

 

وقالت "زكي"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "لم أتوقع هذا التكريم، ومعتزة به جدا، وحسيت بشعور جميل أن وزيرة الهجرة تكرمني وتعطيني هدية".

 

وأضافت: "مبسوطة أن فيه وزيرة تعمل بهذا الشكل.. وأشكرها جدا على هذا المجهود وعلى عمل حلقة وصل بين المصريين بالخارج والوطن".


ووجهت رسالة للبنات، قائله: "حالوا تحددوا وتشوفوا إيه اللي أنتوا عايزينه، وذاكروا كويس علشان توصلوا للهدف الذين تريدونه، ومفيش حاجه مستحيلة"، موضحه أنها أول أستاذة هندسة بجامعة ميريلاند متخصصة في هندسة الميكروويف، وحاليا أستاذة فخرية في الهندسة الكهربائية بجامعة ميريلاند، كوليدج بارك.

وزيرة الهجرة المصريين بالخارج وزارة الهجرة الدكتور كوثر زكي رائدة الهندسة الكهربائية بأمريكا برنامج مساء دي إم سي

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