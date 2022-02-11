يوسف دندش يكشف تفاصيل مكالمته الهاتفية مع شيرين وحسام حبيب بعد عودتهما|فيديو

كشف متعهد الحفلات يوسف دندش عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب عقب أنباء عودتهما سويا إلى بعضهما قبل مرور شهرين على انفصالهما كما أعلن من قبل.

وقال يوسف دندش في تصريحات خاصة لـ ET بالعربي، إنه تحدث هاتفيا على تليفون شيرين عبد الوهاب وفاجئه حسام حبيب بالرد عليه وتبادل التحية معه، ثم تحدثت هي بدورها ودعته إلى منزلهما.

وأكد يوسف دندش أثناء حديثه مع البرنامج الفني الشهير على أنه أثناء إدلائه بهذه التصريحات كان متوجها إلى منزلهما بدعوة من شيرين عبد الوهاب، التي وصفها بأنها صديقة وتعلم جيدا أنه يتمنى لها كل الخير مع حسام حبيب.

بيان شيرين عبد الوهاب

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنباء عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وذلك في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع تويتر أمس.

وجاء في بيان شيرين عبد الوهاب ما يلي:" تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية،وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة،فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني".

جاء ذلك بعدما كشف المنتج الفني يوسف دندش عن عودة الفنانة شيرين لزوجها حسام حبيب، وهي مفاجأة انتشر صداها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وقال يوسف دندش، في تصريحات صحفية له، إنه يعتبر شيرين عبد الوهاب من أبرز نجمات الوطن العربي، نافيا توليه إدارة أعمالها في الفترة الماضية بعد انفصالها عن حسام حبيب.

وكشف يوسف دندش كواليس عودة شيرين لزوجها، قائلا إنه اتصل بها هاتفيا من ساعات، ليرد عليه حسام حبيب ويخبره بعودتهما سويا، معبرا عن مباركته لهما.

وكان منظم الحفلات يوسف دندش هو الذي أشرف على تنظيم آخر حفلات شيرين عبد الوهاب مؤخرا، ووجه في تصريحاته تحية لها وزوجها، مؤكدا أنه تربطه بهما صداقة واحترام متبادل.