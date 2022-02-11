وحشتني يا سمير.. إيمي سمير غانم تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

عبرت الفنانة ايمي سمير غانم عن مشاعر الاشتياق لوالديها الفنان الراحل سمير غانم ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت ايمي سمير غانم صورة لوالدها الراحل و علقت قائلة : وحشتني يا سميربحبك، اللهم ارحم من مات بالدنيا و لم يمت بقلوبنا ، اللهم ارحم ابي حبيبي و اسكنه جنتك .



يذكر أن قدمت الفنانة دنيا سمير غانم خلال تسليمها جائزة تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، خالص الشكر للشعب السعودي والعربي والمستشار تركي آل الشيخ على تكريمهم وتقديرهم لمسيرة والدايها عما قدماه خلال حياتهما للفن العربي.

وأعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، قائلة: "سعيدة بالتكريم واستلام جائزة تقدير لمسيرة بابي ومامي الفنية بعد وفاتهما".