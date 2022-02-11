الحالة في تحسن.. زوج منة عرفة يكشف تطورات إصابتهما بفيروس كورونا

كشف محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة تطورات وضعهما الصحي بعد إصابتهما وعائلتهما بفيروس كورونا، وتدهور حالتهم الصحية من أعراض المرض وذلك عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وكتب محمود المهدي عبر خاصية الاستوري قائلا:" الحمد لله ابتدينا نتحسن من كورونا.. وشكرا لكل واحد دعا لنا دعوة من قلبه".

أعلنت الفنانة منة عرفة عن إصابتها هى وزوجها وجميع أفراد عائلتها بفيروس كورونا في بداية شهر فبراير الجاري.

وكتبت عبر خاصية ستوري على حسابها بـ 'إنستجرام": الحمد لله دائما وأبدا أنا ومانا والبست كله ومحمود إيجابي كورونا، كلنا تعبانين جدا ادعولنا الموضوع طلع صعب أوي".

وكانت قد تصدرت الفنانة منة عرفة مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاتها الجريئة بشأن زوجها.

حلت منة عرفة، ضيفة ببرنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن آخر أعمالها الفنية وكواليس من حياتها الشخصية.

وقالت منة عرفة: "أنا مش بحب الأفراح الضخمة.. الناس بتنبسط أكتر لما العريس والعروسة ينبسطوا.. قررنا في الأول نعمل فرح كبير، لكني حسيت إن الموضوع واخد مني مجهود وتركيز زيادة عن اللازم في حين إني مش هاكون مبسوطة في الأجواء دي".