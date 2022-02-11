وفاة نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي

أعلنت الدكتورة غنوة الموجي ابنة الموسيقار الراحل محمد الموجي وفاة شقيقها “الموجي الصغير”، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك منذ قليل.

وكتبت غنوة الموجي قائلة:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله"، في حين حرص متابعيها على تقديم واجب العزاء لها ولأسرتها.

الموجي الصغير مع محمد سلطان

وكان آخر ما شاركه الموجي الصغير نجل الملحن محمد الموجي عبر حسابه على موقع فيسبوك، هو عزاء ونعي للكاتب الراحل ياسر رزق، وهالة توفيق الدقن.

وكان الموجي الصغير موسيقار، ومتخرج من المعهد العالي للموسيقى وينحدر من عائلة فنية كبيرة تضم الموسيقار يحيى الموجي، وشقيقته غنوة الموجي الدكتورة بالمعهد العالي للموسيقى العربية.

أثرى والده الراحل الموسيقار محمد الموجي الموسيقى والغناء المصري والعربي بالعديد من الألحان، التي قدمها لأم كلثوم وعبد الحليم، وفايزة أحمد.