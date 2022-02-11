محمد كيلاني يشكر حكومة دبي على الإقامة الذهبية

محمد كيلاني يشكر حكومة دبي علي الإقامة الذهبية

حصل الفنان محمد كيلاني، على الإقامة الذهبية في دبي، وعبر عن سعادته بحصوله عليها خلال تواجده ونشر صور جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب من خلال صوره معلقا: جزيل الشكر لحكومة دبي وقيادتها لمنحي الإقامة الذهبية في دولة الامارات العربية المتحده ، كل الشكر والتقدير إلى بلدي الثاني دوله الامارات العربيه الشقيقه قيادة و شعبا.



وكانت قد استضافت الإعلامية إنجي علي، الفنان محمد كيلاني في برنامج أسرار النجوم على محطة راديو نجوم FM 100.6.

وكشف محمد كيلاني خلال اللقاء، رأيه في الأعمال التي تقدم حاليًا، كما يكشف العديد من أسرار حياته، وأصعب المواقف التي مر بها وكيف تخطى هذه الأزمة، كما يتحدث عن فترة غيابه عن الجمهور لعدة سنوات وسبب هذا الغياب، وأيضًا يكشف أعماله في الفترة المقبلة.

وطرح الفنان محمد كيلانى على اليوتيوب والتطبيقات الموسيقية المختلفة ومحطات الراديو، أحدث أغنياته، بإسم "القلب الأبيض" وهى أغنية ذات إيقاع سريع راقص ومبهج، ينافس بها فى موسم الصيف، وذلك بعد عودته الاستثنائية للغناء، منذ ابتعاده لفترة طويلة، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والاعلامي.