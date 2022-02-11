أبطاله من ذوي الهمم.. إقامة العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا | فيديو

عرضت فضائية "اكسترا نيوز " تقريرا عن مسرحية " كنز الدنيا " ، وهي أول مسرحية لذوي الهمم ، ومن إخراج الفنان أشرف عبد الباقي .

وعبرت " نورهان " الفتاة التي طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي لها بأخذ دور في مسرحية " اللوكاندة " عن سعادتها بالمسرحية ، قائلة :" لما خدني في المسرحية كان شرف ليا " .

ومن جانبها عبر باقي أبطال المسرحية عن سعادتهم بـ المشاركة في المسرحية ، وامتناهم للعمل مع الفنان أشرف عبد الباقي .

وأشرفت وزيرة التضامن الاجتماعي على المسرحية ، وقالت خلال حضورها العرض : " شراكة وطيدة مع المتحدة وكنا سعداء عشان نوصل عن طريق الفن أن أصحاب القدرات الخاصة ذوي همم وقدرات خاصة " .

نظمت مساء أمس الخميس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا" التى تعد أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم، بالاضافة الى النجم الكبير أشرف عبد الباقي والفنانين إبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر وشريف حسني.

وحضر العرض الخاص الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون المصريين بالخارج، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد كبير من الإعلاميين ورؤساء التحرير والنواب وأسر الأطفال ذوى الهمم.

وبدأ العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا" بالسلام الوطنى، وفى نهاية العرض الذى لاقى تفاعلا كبيرا من الحضور، حرص الوزراء والإعلاميين على التقاط الصور التذكارية مع أبطال المسرحية.

ووجه أشرف عبد الباقي التحية للمشتركين معه فى المسرحية خاصة الاطفال ذوى الهمم، وقال "الحقيقة الشباب دول أسعدونا وسعيد إنى اشتغلت معاهم".

