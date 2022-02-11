مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي: هي كل البنات عايزة تتجوز أبو جبل؟

انتقد الداعية مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف، الإعلامية منى الشاذلي؛ بسبب سؤالها عن الحالة الاجتماعية لحارس مرمى منتخب مصر والزمالك محمد أبو جبل.



وقال مبروك عطية في فيديو له عبر صفحته على الفيسبوك: الإعلامية الكبيرة سألت الكابتن أبوجبل عن حالته الاجتماعية، مؤكدة أن كل البنات سألوها عن حالته الاجتماعية.

وتابع مبروك عطية: إن هذا الأسلوب لا يصح؛ لأنه تعميم، مضيفًا: دا معناه إن في 60 مليون بنت في مصر مهافيف، وبيسألوا عن الحالة الاجتماعية لأبوجبل، وهذا غير صحيح.

وأكمل الدكتور مبروك عطية: يا منى.. ربنا قال: «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»، ربنا هيسألك عنها، وهل عملتي سيرش إن كل البنت بتسأل هذا السؤال؟.. هذه مؤاخذة محترمة، لمذيعة محترمة؛ حتى لا تكرر هذا السؤال.

وأضاف مبروك عطية: كل البنات يا منى عايزة تتجوز أبو جبل، هل كل البنات نِفسها في أبو جبل؟، في طرق كتير لمعرفة الحالة الاجتماعية لأبو جبل، وأقول: الله يسامحك عليها.. ويغفر لك.