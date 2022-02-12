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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إقبال جماهيري على مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير..محمد نبيل يدير مناقشة مع صناع 4 أعمال

مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير

شهد اليوم الأول للعروض من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عرض ١٣ فيلماً قصيراً في مختلف المسابقات، ولاقت العروض إقبال جماهيري كبير من صناع الأفلام والجمهور.

وبعد عرض الأفلام أقيمت مناقشة أدارها الناقد محمد نبيل لصناع أربعة من الأفلام التي عُرضت وهم، الفيلم المصري "قهوة فريال"، الفيلم التونسي "كورنتي"، الفيلم المصري "أحبك أكرهك" والفيلم المصري "فتوى في البوس".

في البداية تحدث مهند الكاشف مخرج الفيلم المصري "قهوة فريال" المشارك في مسابقة أفلام الطلبة وقال أنه عمل على الإسكربت لمدة عام، وكان يحتاج إلى وقت أكبر لكي يطور السيناريو ليصبح أفضل، ولكن وقت تسليم المشروع كان محدد ولابد من التسليم قبل هذا الوقت،  وأضاف أنه قام بإرسال الاسكربت إلى الفنانة هبة عبد الغني وكذلك ريم العدل ووافقوا على مشاركته العمف، موضحاً أن تصوير الفيلم كان ما بين الدرب الأحمر والحطابة.

وتحدث عزيز شناوي مخرج الفيلم التونسي "كورنتي" المشارك في المسابقة العربية مؤكداً على سعادته بحضور المهرجان وتمثيل فيلمه لتونس في المسابقة، وقال أنه لم يحضر للفيلم كثيراً فقد قرر بشكل مفاجئ تقديم الفيلم وعمل عليه لمدة ثلاثة أيام وكان جاهزاً بعدها للعرض.

وقالت ايه أشرف مخرجة فيلم "أحبك أكرهك" المشارك في مسابقة الطلبة أن هذا الفيلم كان مشروع تخرجها، وكانت فكرة أفلام الدفعة كلها أنهم يقدمون أعمال عنهم بشكل شخصي، وكانت هي تقول لأصدقائها أنها لا تحب الظهور أمام الكاميرا مثل والدها، لذلك قالوا لها أن تقدم مشروع تخرجها عن هذة الفكرة ولذلك ظهرت بنفسها في الفيلم، وقالت مازحة أنها لم تكن تعلم أن الفيلم سيعرض على شاشة كبيرة كما حدث خلال المهرجان.

وأخيراً أكد محمد السويسي بطل الفيلم المصري "فتوى في البوس"، المشارك في مسابقة أفلام المسابقة الدولية، أنه سعيد بوجوده في المهرجان، وقال مازحاً أن اسم الفيلم مثير للانتباه فقط بسبب خيالنا ولكن محتواه مختلف، كما أوضح أن الفيلم أخذ مجهود كبير لأن معظم مشاهده كانت خارجي في منطقة وسط البلد.

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