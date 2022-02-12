فورد تستعين بمهندس تسلا لتطوير سياراتها الكهربائية | تفاصيل

عينت شركة فورد كبير مهندسي تسلا آلان كلارك للمساعدة في تقدم انتقال الشركة إلى إنتاج السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2035، حيث انضم كلارك إلى Tesla في عام 2009 وشغل عدة مناصب في شركة السيارات الكهربائية، بما في ذلك كبير مهندسي التصميم، ومدير أول لهندسة البرامج الجديدة، ومؤخراً مدير هندسة البرامج الجديدة.

فورد تستعين بمهندس تسلا لتطوير سياراتها الكهربائية

لعب الرجل البالغ من العمر 35 عامًا دورًا رئيسيًا في تطوير Tesla Model S، حيث أشرف على تصميم حاوية بطارية السيارة والتعليق والتوجيه وآليات مقبض الباب الخارجي كما ساهم في تطوير نظام الدفع Tesla Model X.

قاد كلارك البرامج بصفته كبير المهندسين لنموذج Tesla Roadster الأولي، وقام بتطوير بنية مركبة للطراز 3 والطراز Y وساهم في هندسة نموذج Cybertruck الأولي، وكشف عن هذه الخطوة على LinkedIn وسيعمل الآن لصالح Ford في تطويرها للمركبة الكهربائية المتقدمة.

استجاب أكثر من 700 شخص على LinkedIn بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي مرحباً يا آلان! قال فارلي: "من الرائع أن تكون في الفريق".

كانت هناك أيضًا تعليقات من موظفي Tesla من بينهم Anders Bell كبير مديري الهندسة في Tesla ، الذي قال: "لقد أحدثت تأثيرًا كبيرًا في Tesla وكان امتيازًا للعمل معك."

يعد كلارك هو ثاني مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في تسلا ينتقل إلى شركة فورد خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، بعد أن عينت الشركة دوج فيلد ، مهندس Tesla السابق.

كان فيلد سابقًا رئيسًا للمشروعات الخاصة في Apple، حيث أشرف على تطوير السيارة الكهربائية ذاتية القيادة المتوقعة لعملاق التكنولوجيا في Tesla وقاد تطوير وإنتاج الطراز 3.