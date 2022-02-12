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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عارية في الثلج.. قصة سيدة ضحية الإتجار بالبشر لعدة سنوات

السيدة الصينية
السيدة الصينية

بعد أيام قليلة من التحقيقات، أعلنت السلطات الصينية في مدينة شوتشو الصينية ، إنه تم القبض على 3 أشخاص على صلة بالقضية ومتورطين في استعباد امرأة مريضة عقليا تم العثور عليها مع سلسلة حول رقبتها في كوخ قرية ضحية للاتجار بالبشر.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أثار مقطع فيديو لأم لثمانية أطفال غضبًا هائلاً على الإنترنت عندما ظهر قبل أسبوعين، ورفض المسؤولون في البداية مزاعم الاتجار بالبشر ، لكن مستخدمي الإنترنت الغاضبين استمروا في الضغط ، مع إجراء بعضهم مكالمات يومية للتحقيق.

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كما أثار العديد منهم شكوكًا بشأن الاختطاف والانتهاكات، ومنها الضجة حول أولمبياد بكين التي  فشلت في تشتيت انتباه الناس عن هذه القضية - فقد حصل موضوع “ويبو” حول قضايا المرأة أكثر من 3 مليارات مشاهدة منذ ظهور الأخبار لأول مرة.

 

كان قد تم العثور على المرأة محبوسة في سقيفة بلا أبواب خارج منزلها ، مرتدية ملابس رقيقة، في درجات حرارة شديدة البرودة، وتم نقلها إلى المستشفى بعد أن أعلن مدون فيديو صيني عن ظروفها. قال المسؤولون إنها مصابة بالفصام.

 

وأثارت القضية ضجة وطنية في الصين منذ ظهورها في أواخر يناير وركزت الاهتمام على النساء في المناطق الريفية والاتجار بالمتزوجات حديثا، وعندما رد المسؤولون المحليون لأول مرة على الغضب العام في 28 يناير ، رفضوا مزاعم الاتجار بالبشر ، قائلين إن المرأة كانت متزوجة بشكل شرعي من رجل محلي يدعى السيد دونج.

 

مزاعم الاتجار بالبشر

وتعرفوا عليها باللقب يانج وقالوا إنها مصابة بمرض نفسي، واعترفوا بأن السلطات لم تتدخل بشكل صحيح عندما كان للزوجين أكثر من طفلين - في انتهاك لقوانين تنظيم الأسرة في الصين آنذاك.

 

لكن هذا الرد أثار غضب مستخدمي الإنترنت لأن المسؤولين لم يقدموا المزيد لمساعدتها، وقالت السلطات إنها ستجري مزيدا من التحقيق مع الأسرة تحت الضغط العام، ويوم الثلاثاء ، قالوا إنهم عثروا على الهوية الحقيقية للسيدة يانج، وأطلقوا عليها اسم "شياوامي - Xiaohuamei" - وهي امرأة من مقاطعة يونان الجنوبية الغربية.

 

ومعنى اسمها هو “الزهرة الصغيرة” وهو اسم غير عادي لشخص صيني ، ومن المرجح أن يكون اسمًا مستعارًا، قال المسؤولون إنهم أرسلوا محققين إلى المنطقة لأن اسم قرية هناك في وثيقة زواجها.

 

وهناك ، قالوا إن السكان المحليين أخبروهم أن شياوامي تزوجت من قبل وأن مرضها العقلي ظهر بعد عودتها إلى المنزل بعد الطلاق في عام 1996، وبعد ذلك ، طلب والدا شياوهوامي ، اللذان توفيا منذ ذلك الحين ، من قروي آخر يعرف باسم السيدة سانغ أن يأخذها إلى مقاطعة جيانغسو لمساعدتها في العلاج والعثور على زوجها.

 

ومن جانبها قالت السيدة سانج إنها وشياوامي انطلقت بعد ذلك في رحلة القطار عبر البلاد لكنها فقدت رفيقها عندما وصلت إلى جيانغسو. قالت السلطات إنها لم تبلغ الشرطة قط ولم تخبر والدي شياوهوامي.

 

ضحايا الاتجار بالبشر

واقترح بعض مستخدمي الإنترنت أن هذه كانت أكثر طريقة مناسبة لوصف الاختطاف، واتهم المسؤولون الصينيون أخيرًا ، يوم الخميس ، السيدة سانغ وزوجها ضحايا الاتجار بالبشر.

 

ووجهت إلى الشخص الذي يدعي أنه زوج المرأة تهمة الاحتجاز غير القانوني، ورحب مستخدمو الإنترنت الصينيون بالتحديث الأخير لكنهم بدوا متشككين في تفسيرات المسؤولين، وواصل الكثيرون انتقاد السلطات لمواجهتها القضية بعد ضغوط عامة ، وانتقدوا افتقارها إلى المساءلة.

 

كما أشار آخرون إلى أن المسؤولين لم يتطرقوا إلى تعرضها للإيذاء من قبل زوجها الحالي ، أو الظروف التي أنجبت فيها ثمانية أطفال، كما تساءل البعض عما إذا كان قد تم التعرف عليها بشكل صحيح.

 

وعلى نطاق أوسع ، سلطت القضية الضوء على القضية الأوسع المتمثلة في الاتجار بالبشر في الصين ، خاصة في المناطق الريفية الفقيرة، وحث العديد من مستخدمي الإنترنت السلطات على معالجة قضايا أخرى تتعلق بفقدان النساء أو سوء المعاملة.

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