إسلام عنان: شراسة أوميكرون 50% أقل من دلتا وانتشاره أكثر 3 مرات|فيديو

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء، إن هذه الفترة نشهد تعايشا مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه من المفترض أن نشهد هذا العام إعلان انتهاء الجائحة وتحولها إلى مرض متوطن وموسمي يأتي كل عام ويحتاج للقاحات، مؤكدًا أنه لتحقيق ذلك يجب توفر عدة شروط منها أن تصل نسبة متلقين اللقاح لـ 70% وأن لا يحدث تحور غير متوقع.

وأضاف إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمًذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه تم تخفيف الإجراءات في الدول الأوروبية نتيجة الاحتياج الاقتصادي.

وأكد أن هناك اطمئنانا طبيا لتلقي نسبة 70% من الشعوب اللقاح، ومن أبرز الدول التي قامت بتخفيف الإجراءات هى الدنمارك، ولكن التخوف يتمثل عندما تعود حركة السفر للدنمارك.

وأشار "عنان" إلى أن أوميكرون شراسته تعادل نصف دلتا ولكن معدل انتشاره يمثل 3 أضعاف دلتا، وهذا يعني قلة عدد من يحتاجون للدخول المستشفيات، موضحًا أن السرعة العالية لانتشار أوميكرون ستكون سببا في حدوث تكدس في المستشفيات، وأن اللقاح له دور كبير في منع حدوث هذه المشكلة، حيث يقلل فرصة دخول المستشفى بنسبة تصل لـ 65%.

وأوضح "عنان" أن الإجراءات الاحترازية يجب أن تستمر هذا العام أيضًا لتفادي أي شيء غير متوقع، مشددًا على أهمية تلقي اللقاحات.



