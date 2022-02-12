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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحريري: لن أتعاون مع حزب الله وسأعمل على تطبيق اتفاق الطائف

لبنان
لبنان

كشف نجل رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري بهاء الحريري مشروعه السياسي وتحضيراته للمرحلة المقبلة، وموقفه من حزب الله، وعلاقته بتركيا، وذلك في لقاء حصري لبرنامج “المشهد اللبناني” على قناة الحرة.

وبرز الحريري، على الساحة السياسية خاصة بعد إعلان شقيقه سعد، تعليق نشاطه السياسي، ومقاطعة الانتخابات المقبلة.

وتميز بهاء الحريري بالتمسك بالدعوة إلى تنفيذ القرارات الدولية وسحب السلاح غير الشرعي في البلاد، ووصف حزب الله بالإرهابي.

وعن برنامجه السياسي قال: بالنسبة إلينا الانتخابات هي الأساس”، واصفاً التحالف الرباعي بعد اغتيال رفيق الحريري بكفر سياسي، مشدداً على أنه لن يقبل التعاون مع حزب الله، قائلاً: “نحن لا نتعاون مع حزب الله، لا تعاون مع حزب الله.

وشدد الحريري على أن مشروعه السياسي يقوم على : تطبيق اتفاق الطائف، وفيه فصل الدين عن السلطة التنفيذية والتشريعية، ووجود مجلس شيوخ يعطي الصلاحيات للأقليات، وتطبيق اللامركزية الإدارية، وتحقيق استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد عبر قضاء مستقل”.

وأضاف الحريري “في عهد ميشال عون شهدنا انهياراً لبنانياً تاماً ورأينا عزلة دولية وعربية تامة للبنان،أصبحنا نصوّت في الجامعة العربية ضد إخواننا العرب وهذا لم يحصل بتاريخ لبنان، لذلك نعتبر أن العهد مسؤول عن هذه الأخطاء وعليه تحمل المسؤولية”.

ورداً على العلاقات الخليجية اللبنانية، شدد الحريري، على أنه لم يسمع “يوماً إساءةً من إخواننا الخليجيين، وحسب ما أعرف علاقتنا جيدة، لم يُسَأ إلينا سابقاً ولا أسيء إلينا اليوم ولن يساء إلينا في المستقبل”.

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