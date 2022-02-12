التعليم العالي تعلن فتح باب التقديم لوظيفتي ملحق ثقافي ومدير مكتب بهذه الدول

أعلنت وزارة التعليم العالي – قطاع الشئون الثقافية والبعثات ، عن فتح باب التقدم لوظيفتي “ملحق ثقافي” و “ملحق ثقافي مدير مكتب”، وذلك طبقًا لما تضمنه القرار الوزاري رقم 5832 بتاريخ 10/12/2020 وتعديلاته بشأن تحديد شروط وقواعد ومعايير الندب لوظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالخارج (التمثيل الثقافي في الخارج).



يتم التقدم للوظيفة إعتبارًا من 12 حتى 25 فبراير 2022 الساعة 11:59 دقيقة مساءً.



وأشارت إلى أنه يتم اعلان وظيفة ملحق ثقافي 2022 بالمكاتب الثقافية بالخارج ( الكويت/ الكويت – كندا/مونتريال – واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية )

اعلان وظيفة ملحق ثقافي مدير مكتب 2022 بالمكاتب الثقافية بالخارج ( موسكو/ روسيا الاتحادية – بكين / الصين – الرياض/المملكة العربية السعودية – لندن / المملكة المتحدة – باريس/ فرنسا – فيينا/ النمسا – مونتريال/ كندا – برلين /ألمانيا – مدريد/ أسبانيا )



وأكدت أنه يمكن الاطلاع على استمارة تقييم دول عربية واستمارة تقييم دول اجنبية عبر هذا الرابط