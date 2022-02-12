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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي من العاصمة الإدارية: تكليفات رئاسية بتنفيذ الأعمال الإنشائية بأعلى جودة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية، صباح اليوم؛ لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه خلالها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مسئولي الوزارة والهيئة الهندسية، وسلاح الإشارة.


    واستهل رئيس الوزراء جولته، بعقد اجتماع في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالحي الحكومي مع المسئولين المرافقين، أشار خلاله إلى أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجداول المخطط لها؛ سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة، أو التوقيتات الزمنية، وكذا معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود من أجل الانتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة، وبأعلى مستوى من الجودة.


وخلال الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي : تأتي الجولة اليوم لعدد من المشروعات في مختلف  مناطق العاصمة الإدارية الجديدة لتفقد معدلات التنفيذ على أرض الواقع، وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات الدورية التى نعقدها لمتابعة سير الأعمال بالعاصمة الإدارية، كما أتابع مع وزير النقل المشروعات الخاصة بمنظومة النقل الجماعي، بما فيها متابعة التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف، مؤكدا أن ما تحقق في هذه المنظومة وفى باقى مشروعات العاصمة جهد كبير جداً.


ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإقامة حزام شجري حول المناطق التي تتعرض للرياح المحملة بالأتربة والرمال، مع مراعاة التنسيق العام؛ لإبراز المظهر الجمالي للعاصمة الإدارية الجديدة.

 كما وجه الدكتور مدبولي بأن يتم الإسراع من أعمال اللاندسكيب، والمساحات الجمالية في مختلف مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة على جانبي الطرق الرئيسية والطريق الأوسطي الإقليمي وغيرها من المحاور.


وخلال الاجتماع، قدم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عرضا شرح من خلاله آخر تطورات الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها في الحي الدبلوماسي، وما يتضمنه من منطقة السفارات، ومنطقة الفيلات، ومنطقة العمارات، والمدرسة الدولية، مشيرا إلى بدء تنفيذ التشطيبات لعدد من العمارات. 


كما استعرض رئيس الهيئة الهندسية الموقف التنفيذي لمنطقة المال والأعمال، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية للبوابات الرئيسية للعاصمة الإدارية.


وأكد اللواء إيهاب الفار أنه تم بالفعل البدء في أعمال اللاندسكيب، والزراعات، وهناك خطة لزراعة أشجار حول المناطق الرئيسية ومختلف المناطق الأخرى لتعمل كمصدات للرياح.

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