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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية الرئيس السيسي وحضور 41 دولة.. أبو العينين يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

* وكيل مجلس النواب يُدير جلسة بعنوان "المواطنة والسلام العالمي"

* مشاركة 50 وزيرًا ومفتي من دول العالم.. وعدد من المفكرين والعلماء والأدباء وقادة الرأي والسياسة

* المؤتمر يسهم في ترسيخ مفهوم المواطنة وأثرها في تحقيق السلام المجتمعي العالمي

 

شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في فعاليات المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان: «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، والذي يُعقد بالقاهرة في الفترة من 12- 13 فبراير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر، أن يدير النائب محمد أبو العينين، إحدى الجلسات الرئيسية خلال المؤتمر تحت عنوان "المواطنة والسلام العالمي".

يشار إلى أن المؤتمر يأتي بمشاركة عدد من وزراء الشؤون الإسلامية و الأوقاف وقيادات المؤسسات الدينية في 41 دولة من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 50 وزير ومفتي من دول العالم، وعدد من النخب المؤثرة في مجتمعاتها من علماء وأدباء وكتاب ومفكرين، وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة.

ويهدف المؤتمر في الإسهام في ترسيخ مفهوم المواطنة وبيان أثرها في تحقيق السلام المجتمعي العالمي.

وخلال افتتاحية المؤتمر، قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه ورعايته للمؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدا أن هذا المؤتمر ينطلق في ظل حرص سيادة الرئيس الدائم على كل ما يدعم ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن جميعًا.

وأكد وزير الأوقاف على تحويل البحوث الخاصة بالمؤتمر ومناقشاته إلى كتابين يتم طباعتهما ضمن سلسلة (رؤية)، الأول بعنوان: "عقد المواطنة" ، والثاني بعنوان: "تطور مفهوم الدولة"، يصدر أحدهما خلال أيام ، والآخر عقب انتهاء أعمال المؤتمر.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه تم التقدم بعدد 31 بحثًا مكتوبًا ضمن محاور مؤتمر المواطنة من بينها  "مفهوم الدولة وتطورها"، حيث أصّل تأصيلًا متكامل الجوانب لقضية تطور الدولة، و"مشروعية الدولة الوطنية"، و "عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات" و "دور القوات المسلحة في ترسيخ المواطنة" و "عقد المواطنة والحماية الاجتماعية" و "عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي" و "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي"، لافتا إلى أنه ساهم في إعداد وكتابة هذه البحوث نخبة كبيرة من الكتاب الكبار في مصر.

محمد أبو العينين النائب محمد أبو العينين أبو العينين محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي

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