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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي: يجب التواجد الفعلي للمسئولين في مقار وزاراتهم بالعاصمة الإدارية

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

استهل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجولة التفقدية للعاصمة الادارية من الحي الحكومي، مؤكدا على ضرورة التواجد الفعلي لمسئولي الوزارات في مقار الوزارات المختلفة، لمتابعة سير العمل والتشغيل التجريبي للمقار الحكومية، والاطمئنان على جاهزيتها للانتقال الفعلي للعمل من الحي الحكومي وفق جدول المرحلة الانتقالية.


 واطلع رئيس الوزراء، على سير الأعمال بالمقار الحكومية بالحي الحكومي، حيث استمع لشرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول أعمال البنية الأساسية والإنشاءات في المباني الحكومية التي تضم 34 مبنى وزاريا، بالإضافة إلى مباني: رئاسة مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، إلى جانب المباني الخدمية فى نطاق الحى الحكومي.

 

وأشار إلى أنه جار إنهاء أعمال التشطيبات النهائية والأعمال الكهروميكانيكية بهذه المباني، كما تُجرى حاليا أعمال التشطيبات النهائية واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية لمبنى التحكم والسيطرة  CCC، بالإضافة إلى أعمال مبنى الإدارة والتشغيل COC.


كما تعرف رئيس الوزراء، على الموقف التنفيذي لشبكات المياه، والري، والصرف الصحي، وشبكات صرف الأمطار، وشبكات وأعمال الكهرباء؛ حيث أشار  الدكتور عاصم الجزار  إلى أنه تم الانتهاء من شبكات المياه واختبارها، كما تم الانتهاء من تمديد شبكة الكهرباء الخاصة بأنظمة التحكم الذكية في محابس المياه والري "RTU"، كما تم الانتهاء من تركيب الغرف وطرح أعمال توريد وتنفيذ مهمات المنظومة الذكية، كما أنه جار حاليا الانتهاء من أعمال تنفيذ مدادات الحريق، مشيرا في الوقت نفسه إلى الانتهاء من تغذية شبكات الري والصرف الصحي، والربط على المباني الحكومية. 


وفيما يتعلق بشبكات صرف الأمطار، فأشار الوزير إلى أنه تم إنهاء أعمال الشبكات الرئيسية والفرعية، كما تم إجراء الاختبارات لها بنسب كبيرة.


وفي الوقت نفسه، اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لكل من منظومة الطاقة الشمسية أعلى المباني الحكومية، ومنظومة الـمحمول داخل المباني الحكومية (DAS) وعلى الصواري أعلى المباني، بما تضمه من تنفيذ الأبراج التشاركية، فضلا عن الأعمال الجاري تنفيذها فيما يخص منظومة الصوتيات والمرئيات، كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولي على موقف تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي، وشبكة الطرق وتنسيق الموقع العام.


وفيما يخص أعمال شبكة الطرق، نوه وزير الإسكان  إلى أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من وضع طبقة أساس، كما تم الانتهاء بنسبة 88.5% من أعمال البازلت؛ حيث تبلغ المساحة الإجمالية  نحو 240 ألف م2، وتم توريد 215 ألف م2، تم تركيب 212 ألف م2 منها. 
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه أعمال ميادين الحي الحكومي، بالإضافة إلى ساحة الشعب.

رئيس الوزراء العاصمة الادارية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى المجتمعات العمرانية

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